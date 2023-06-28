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Генерала РФ Суровикина арестовали после "бунта" Пригожина, — росСМИ

28 июня 2023 23:39
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Генерала РФ Суровикина арестовали после "бунта" Пригожина, - росСМИ
Сергей Суровикин. Фото: Алексей Ерешко
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российский генерал Сергей Суровикин был арестован после неудачного "бунта" главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. Ранее данные об аресте Суровикина сообщали военкоры РФ.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Что произошло с генералом

Известно, что сложившаяся ситуация с Суровикиным не понравилась хозяевам Кремля. По другой версии, российский генерал был задержан из-за "бунта" Пригожина, ведь Суровикин имел возможность перейти на сторону главаря "вагнеровцев".

Российские СМИ пишут, что информация о том, где находится генерал РФ, не распространяется "даже по внутренним каналам".

Некоторые пропагандисты РФ говорят, что его отправили в СИЗО "Лефортово". Z-"военкор" Романов уверяет, что российский генерал Суровикин находится в СИЗО еще с 25 июня.

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Скриншот сообщения

"Он себя повел не слишком смиренно, когда поставили задачу читать текст на камеру и разруливать, слишком грубил руководству", — сообщило издание The Moscow Times.

Суровикин знал о подготовке "бунта"

Ранее The New York Times сообщала, что по информации спецслужб США, российский генерал знал о готовящемся мятеже, который устроил Пригожин.

В "Центре Досье" вообще отметили, что Суровикин "еще в 2017 году" был почётным членом ЧВК Вагнер.

Напомним, Александр Лукашенко признал, что Владимир Путин упустил ситуацию с бунтом Евгения Пригожина. Потому ни себя, ни Путина он героями не считает.

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