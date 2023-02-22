Внаслідок обстрілів рф в Україні пошкоджено або зруйновано понад 81 тисяча цивільних об’єктів

Генеральний прокурор назвав кількість пошкоджених обстрілами рф цивільних об’єктів
Ворог цілеспрямовано атакує цивільну інфраструктуру України. З початку повномасштабного вторгнення в Україні пошкоджено або зруйновано вже 81 тисяча таких об'єктів.
Про це на брифінгу розповів Генеральний прокурор України Андрій Костін.
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Що відомо
За словами Андрія Костіна, російські ракети вже 255 разів поцілили в 112 об'єктів критичної цивільної інфраструктури України.
"Починаючи з 10 жовтня, ворог цілеспрямовано знищує критичну цивільну інфраструктуру, зокрема, енергетичну. Завдано 255 ударів по 112 об'єктах. Щоб всі зрозуміли, це ті удари, які досягли цілей. На період з жовтня по лютий припадає 77% таких ударів, а саме 197 зафіксованих випадків", — заявив він.
Окрім того, з початку повномасштабного вторгнення росії в Україні зруйновано або пошкоджено понад 81 тисяча цивільних об’єктів, з яких 62 тисячі житлових будинків, понад 2,3 тис. навчальних та виховних закладів та понад 450 медичних закладів.
Нагадаємо, раніше журналісти Новини.LIVE розповідали, як війна вплинула на добробут українців.