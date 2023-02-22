Внаслідок обстрілів рф в Україні пошкоджено або зруйновано понад 81 тисяча цивільних об’єктів

Російські окупанти 255 разів влучали в об'єкти критичної інфраструктури України

Ворог цілеспрямовано атакує цивільну інфраструктуру України. З початку повномасштабного вторгнення в Україні пошкоджено або зруйновано вже 81 тисяча таких об'єктів.

Про це на брифінгу розповів Генеральний прокурор України Андрій Костін.

Що відомо

За словами Андрія Костіна, російські ракети вже 255 разів поцілили в 112 об'єктів критичної цивільної інфраструктури України.

"Починаючи з 10 жовтня, ворог цілеспрямовано знищує критичну цивільну інфраструктуру, зокрема, енергетичну. Завдано 255 ударів по 112 об'єктах. Щоб всі зрозуміли, це ті удари, які досягли цілей. На період з жовтня по лютий припадає 77% таких ударів, а саме 197 зафіксованих випадків", — заявив він.

Окрім того, з початку повномасштабного вторгнення росії в Україні зруйновано або пошкоджено понад 81 тисяча цивільних об’єктів, з яких 62 тисячі житлових будинків, понад 2,3 тис. навчальних та виховних закладів та понад 450 медичних закладів.

Нагадаємо, раніше журналісти Новини.LIVE розповідали, як війна вплинула на добробут українців.