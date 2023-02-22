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Генеральний прокурор назвав кількість пошкоджених обстрілами рф цивільних об’єктів

22 лютого 2023 20:55
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Внаслідок обстрілів рф в Україні пошкоджено або зруйновано понад 81 тисяча цивільних об’єктів
Російські окупанти 255 разів влучали в об'єкти критичної інфраструктури України
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Ворог цілеспрямовано атакує цивільну інфраструктуру України. З початку повномасштабного вторгнення в Україні пошкоджено або зруйновано вже 81 тисяча таких об'єктів.

Про це на брифінгу розповів Генеральний прокурор України Андрій Костін.

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Що відомо

За словами Андрія Костіна, російські ракети вже 255 разів поцілили в 112 об'єктів критичної цивільної інфраструктури України.

"Починаючи з 10 жовтня, ворог цілеспрямовано знищує критичну цивільну інфраструктуру, зокрема, енергетичну. Завдано 255 ударів по 112 об'єктах. Щоб всі зрозуміли, це ті удари, які досягли цілей. На період з жовтня по лютий припадає 77% таких ударів, а саме 197 зафіксованих випадків", — заявив він.

Окрім того, з початку повномасштабного вторгнення росії в Україні зруйновано або пошкоджено понад 81 тисяча цивільних об’єктів, з яких 62 тисячі житлових будинків, понад 2,3 тис. навчальних та виховних закладів та понад 450 медичних закладів.

Нагадаємо, раніше журналісти Новини.LIVE розповідали, як війна вплинула на добробут українців.

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