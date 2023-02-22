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Генеральный прокурор назвал количество поврежденных обстрелами рф гражданских объектов

22 февраля 2023 20:55
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
В результате обстрелов рф в Украине повреждено или разрушено более 81 тысячи гражданских объектов
Российские оккупанты 255 раз попадали в объекты критической инфраструктуры Украины
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Враг целенаправленно атакует гражданскую инфраструктуру Украины. С начала полномасштабного вторжения в Украине повреждены или разрушены уже 81 тысяча таких объектов.

Об этом на брифинге рассказал Генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

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По словам Андрея Костина, российские ракеты уже 255 раз попали в 112 объектов критической гражданской инфраструктуры Украины.

"Начиная с 10 октября, враг целенаправленно уничтожает критическую гражданскую инфраструктуру, в частности, энергетическую. Нанесено 255 ударов по 112 объектам. Чтобы все поняли, это те удары, которые достигли целей. На период с октября по февраль приходится 77% таких ударов, а именно 197 зафиксированных случаев", — заявил он.

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения россии в Украине разрушены или повреждены более 81 тысячи гражданских объектов, из которых 62 тысячи жилых домов, более 2,3 тыс. учебных и воспитательных заведений и более 450 медицинских учреждений.

Напомним, ранее журналисты Новини.LIVE рассказывали, как война повлияла на благосостояние украинцев.

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