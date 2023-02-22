В результате обстрелов рф в Украине повреждено или разрушено более 81 тысячи гражданских объектов

Российские оккупанты 255 раз попадали в объекты критической инфраструктуры Украины

Враг целенаправленно атакует гражданскую инфраструктуру Украины. С начала полномасштабного вторжения в Украине повреждены или разрушены уже 81 тысяча таких объектов.

Об этом на брифинге рассказал Генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

Что известно

По словам Андрея Костина, российские ракеты уже 255 раз попали в 112 объектов критической гражданской инфраструктуры Украины.

"Начиная с 10 октября, враг целенаправленно уничтожает критическую гражданскую инфраструктуру, в частности, энергетическую. Нанесено 255 ударов по 112 объектам. Чтобы все поняли, это те удары, которые достигли целей. На период с октября по февраль приходится 77% таких ударов, а именно 197 зафиксированных случаев", — заявил он.

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения россии в Украине разрушены или повреждены более 81 тысячи гражданских объектов, из которых 62 тысячи жилых домов, более 2,3 тыс. учебных и воспитательных заведений и более 450 медицинских учреждений.

Напомним, ранее журналисты Новини.LIVE рассказывали, как война повлияла на благосостояние украинцев.