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Генпрокуратура знайшла військового, який розстрілював колону мирних авто з Ірпеня

20 квітня 2023 12:52
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Генпрокуратура знайшла військового, який розстрілював колону мирних авто з Ірпеня
Розстріляні авто в Ірпені. Фото: Ukrpravda
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Офіс Генерального прокурора України подав до суду обвинувальний акт щодо гранатометника РФ, який звинувачується у жорстокому поводженні з цивільним населенням, умисному вбивстві та інших порушеннях законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора .

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Що накоїв окупант

Згідно з розслідуванням, 5 березня 2022 року військові 173 окремого розвідувального батальйону та 137 гвардійського парашутно-десантного полку захопили будівлю по вул. Федора Кричевського у місті Ірпінь, а також облаштували блокпост поруч із ним та встановили вогневий контроль над проїжджою частиною вул. Олега Кошового.

Наступного дня, 6 березня 2022 року, громадяни міста спробували евакуюватися на власних автомобілях. Вони наклеїли на машини написи "ДІТИ" та "ЕВАКУАЦІЯ", щоб позначити, що це цивільні транспортні засоби. Коли колона автомобілів, що складається з цивільних жителів, рухалася вулицею Незалежності та повернула на вулицю Олега Кошового, російські військові відкрили вогонь із гранатометів та стрілецької зброї, вразивши кілька автомобілів та вбивши п'ятьох людей, у тому числі малолітньої дитини. Ще семеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Після цього рядовий десантник разом з іншими окупантами позбавили волі громадянських і поранених, що вижили, які могли пересуватися самостійно, і відправили їх до захопленого будинку, де їх незаконно утримували.

Нагадаємо, що правоохоронці виявили 23 тортури , де зазнавали тортур з боку російських військових понад 100 громадянських громадян України.

Також ми писали, що в Харківській області за результатами розслідування повідомлено про підозру 32 російським військовослужбовцям, з них: 27 військових Росії, два найманці приватної військової компанії та два учасники незаконного збройного формування так званої "ДНР". До суду направлено чотири обвинувальні акти щодо восьми осіб, вже винесено вироки щодо семи окупантів.

 

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