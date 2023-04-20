Генпрокуратура нашла военного, который расстреливал колонну авто мирных из Ирпеня

Расстрелянные авто в Ирпене. Фото: Ukrpravda

Офис Генерального прокурора Украины подал в суд обвинительный акт в отношении гранатометчика РФ, который обвиняется в жестоком обращении с гражданским населением, умышленном убийстве и других нарушениях законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Что натворил оккупант

Согласно расследованию, 5 марта 2022 года военные 173 отдельного разведывательного батальона и 137 гвардейского парашютно-десантного полка захватили здание по ул. Федора Кричевского в городе Ирпень, а также обустроили блокпост рядом с ним и установили огневой контроль над проезжей частью ул. Олега Кошевого.

На следующий день, 6 марта 2022 года, гражданские жители города попытались эвакуироваться на собственных автомобилях. Они наклеили на машины надписи "ДЕТИ" и "ЭВАКУАЦИЯ", чтобы обозначить, что это гражданские транспортные средства. Когда колонна автомобилей, состоящая из гражданских жителей, двигалась по улице Независимости и повернула на улицу Олега Кошевого, российские военные открыли огонь из гранатометов и стрелкового оружия, поразив несколько автомобилей и убив пять человек, в том числе малолетнего ребенка. Еще семь человек получили ранения разной степени тяжести.

После этого рядовой десантник вместе с другими оккупантами лишили свободы выживших гражданских и раненых, которые могли передвигаться самостоятельно, и отправили их в захваченный дом, где их незаконно содержали.

Напомним, что правоохранители обнаружили 23 пыточных, где подвергались пыткам со стороны российских военных более 100 гражданских граждан Украины.

Также мы писали, что в Харьковской области по результатам расследования сообщено о подозрении 32 российским военнослужащим, из них: 27 военных рф, два наемника частной военной компании и два участника незаконного вооруженного формирования так называемой "ДНР". В суд направлены четыре обвинительных акта в отношении восьми человек, уже вынесены приговоры в отношении семи оккупантов.