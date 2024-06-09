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Генпрокурор Костін назвав шокуючу кількість військовополонених, які зазнали тортур у РФ

9 червня 2024 07:12
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
До 90% українських військовополонених зазнали тортур з боку РФ — Андрій Костін
Генеральний прокурор України Андрій Костін. Фото: В'ячеслав Ратинський / УНІАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що до 90% українських військовополонених у Росії зазнають різного роду катувань, нелюдського ставлення та насильства. Такою інформацією неофіційно поділилися захисники, які повернулись додому.

Про це повідомляє Укрінформ у суботу, 8 червня.

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Переважна більшість українських військовополонених піддаються тортурам з боку РФ 

"Перший так званий скринінг — неофіційна розмова з військовополоненими, які зараз повертаються, — свідчить, що до 90% наших людей страждають від різного роду катувань, нелюдського ставлення, фізичного, зокрема сексуального, і ментального насильства", — зазначив Костін.

Генпрокурор додав, що створена Росією система ґрунтується на катуваннях та нелюдському поводженні як на території РФ, так і на тимчасово окупованих територіях України.

Нагадаємо, що Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження російських окупантів з українськими військовополоненими. Таку ситуацію виявили на Харківському напрямку, правоохоронці заявили про щонайменше два воєнні злочини.

Також ми повідомляли, що військовий Андрій Кулько, який пробув у російському полоні 22 місяці, розповів Новини.LIVE про жахіття перебування у російських колоніях.

Додамо, що про російський полон розповів і командир відділення інструкторів батальйону "Свобода" Володимир "Рандеву" Сьомін. За його словами, дії загарбників суперечать міжнародному праву.

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Росія
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військові
закон

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