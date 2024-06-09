До 90% украинских военнопленных подверглись пыткам со стороны РФ — Андрей Костин

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин. Фото: Вячеслав Ратинский / УНИАН

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что до 90% украинских военнопленных в России подвергаются разного рода пыткам, бесчеловечному отношению и насилию. Такой информацией неофициально поделились возвращенные домой защитники.

Об этом сообщает Укринформ в субботу, 8 июня.

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"Первый так называемый скрининг — неофициальный разговор с военнопленными, которые сейчас возвращаются, — свидетельствует, что до 90% наших людей страдают от разного рода пыток, бесчеловечного отношения, физического, в том числе сексуального и ментального насилия", — отметил Костин.

Генпрокурор добавил, что созданная Россией система основывается на пытках и бесчеловечном обращении как на территории РФ, так и на временно оккупированных территориях Украины.

Напомним, что Офис генпрокурора начал уголовное производство по факту жестокого обращения российских оккупантов с украинскими военнопленными. Такую ситуацию обнаружили на Харьковском направлении, правоохранители заявили о по меньшей мере двух военных преступлениях.

Также мы сообщали, что военный Андрей Кулько, пробывший в российском плену 22 месяца, рассказал Новини.LIVE об ужасе пребывания в российских колониях.

Добавим, что о российском плену рассказал и командир отделения инструкторов батальона "Свобода" Владимир "Рандеву" Семин. По его словам, действия захватчиков противоречат международному праву.