Генштаб дав роз'яснення, хто з військових буде отримувати додаткові 30 тисяч гривень

Українські військовослужбовці у зоні бойових дій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генеральний штаб ЗСУ прокоментував питання виплат військовослужбовцям та дав роз'яснення щодо грошової винагороди військових. У відомстві також закликали не займатись популізмом щодо цього питання.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Генштабу.

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"Суспільство обговорює досить чутливе питання, а саме рішення парламенту повернути додаткову грошову винагороду військовослужбовцям у розмірі 30 тисяч гривень. Солдат, який несе службу і захищає країну від агресора, ризикуючи власним життям і здоров’ям, виконує завдання у надскладних умовах, має бути високо мотивованим.

Пригадайте, як виглядають Вугледар, Мар’їнка, чи Авдіївка. Кожен день оборони України дається нам дуже високою ціною. Ціною життя та здоров’я наших захисників. Тому наразі додаткова грошова винагорода нараховується залежно від районів бойових дій та складності завдань, які виконують бійці", — йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, зокрема, 100 тисяч гривень на місяць, як і раніше, збережені захисникам, які воюють безпосередньо на передньому краї.

30 тисяч виплачується військовим, які виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть безпосередньої участі в боях із противником пропорційно часу виконання, а також тим, хто перебуває на бойовому чергуванні і бере участь у відбитті повітряних нападів противника, незалежно від району виконання завдання.

Якщо військовослужбовці перебувають поза зоною бойових дій, у тилу, то додаткові бойові виплати їм не нараховуються. Разом з тим, з 1 лютого 2023 року усім військовослужбовцям мінімальний розмір грошового забезпечення було підвищено до 20 100 гривень.

"Переконані, що у Збройних Силах України має діяти справедлива система виплат, яка не буде створювати передумов до соціальної напруги у бойових підрозділах і з повагою ставитиметься до тих воїнів, які ризикують власним життям і здоров’ям. Просимо припинити займатися популізмом та сконцентруватися на обороні нашої держави", — наголосили у Генштабі.

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада України ухвалила закон, який передбачає повернення військовослужбовцям додаткової винагороди шляхом встановлення стелі оплати праці держпрацівникам. Обмежити зарплатню планують до рівня 10 мінімальних заробітних плат, тобто 67 тисяч гривень.