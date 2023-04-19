Генштаб дал разъяснение, кто из военных будет получать дополнительные 30 тысяч гривен

Украинские военнослужащие в зоне боевых действий. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генеральный штаб ВСУ прокомментировал вопрос выплат военнослужащим и дал разъяснения по поводу денежного вознаграждения военных. В ведомстве также призвали не заниматься популизмом по этому вопросу.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генштаба.

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"Общество обсуждает достаточно чувствительный вопрос, а именно: решение парламента вернуть дополнительное денежное вознаграждение военнослужащим в размере 30 тысяч гривен. Солдат, несущий службу и защищающий страну от агрессора, рискуя собственной жизнью и здоровьем, выполняет задачи в сверхсложных условиях, должно быть высоко мотивированным.

Вспомните, как выглядят Угледар, Марьинка, или Авдеевка. Каждый день обороны Украины — дается нам очень высокой ценой. Цена жизни и здоровья наших защитников. Поэтому дополнительное денежное вознаграждение начисляется в зависимости от районов боевых действий и сложности задач, которые выполняют бойцы", — говорится в сообщении.

По данным Генштаба, в частности, 100 тысяч гривен в месяц по-прежнему сохранены защитникам, воюющим непосредственно на переднем крае.

30 тысяч выплачивается военным, выполняющим задания в районах боевых действий, но не участвующих в боях с противником пропорционально времени выполнения, а также находящимся на боевом дежурстве и участвующим в отражении воздушных нападений противника, независимо от района выполнения задания.

Если военнослужащие находятся вне зоны боевых действий в тылу, то дополнительные боевые выплаты им не начисляются. Вместе с тем, с 1 февраля 2023 года всем военнослужащим минимальный размер денежного довольствия был повышен до 20 100 гривен.

"Убеждены, что в Вооруженных cилах Украины должна действовать справедливая система выплат, которая не будет создавать предпосылок к социальному напряжению в боевых подразделениях и будет с уважением относиться к воинам, которые рискуют собственной жизнью и здоровьем. Просим прекратить заниматься популизмом и сконцентрироваться на обороне нашего государства", — подчеркнули в Генштабе.

Напомним, недавно Верховная Рада Украины приняла закон, предусматривающий возвращение военнослужащим дополнительного вознаграждения путем установления потолка оплаты труда госработникам. Ограничить зарплату планируют до уровня 10 минимальных заработных плат, то есть 67 тысяч гривен.