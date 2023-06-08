Генштаб показав, як Сили спецоперацій працюють на Херсонщині

Воїни ССО під час бойового завдання.Фото: ЗСУ

Сили спецоперацій ЗСУ всю зиму вели тиху війну з російськими окупантами у "сірій зоні" на Херсонщині. Ареною протистояння стали острови у пониззі Дніпра.

Відео із записом однієї з операцій ССО оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.

Читайте також:

ССО у "сірій зоні"

Генеральний штаб ЗС України розповів про діяльність підрозділів Сил спеціальних операцій у "сірій зоні" на Херсонському напрямку.

Йдеться про низку островів у пониззі Дніпра між лівим, окупованим, і правим, підконтрольним Україні, берегом річки.

Ця територія, як зазначили у Генштабі, стала на кілька місяців справжньою ареною тихої війни між ССО та окупантами.

"Противник намагався проводити розвідку, мінувати територію, облаштовував позиції, спостережні пости. У свою чергу наші воїни не давали ворогу закріпитися і почувати себе вільно", — наголосили у Генеральному штабі.

Відео однієї із спецоперацій

Генштаб на своїй Facebook-сторінці оприлюднив відеозапис, зроблений під час однієї з таких операцій.

Відео було зняте ще узимку, але його публікація з міркувань безпеки стала можливою лише зараз.

Нагадаємо, що на початку січня ЗСУ звільнили від окупантів Великий Потьомкінський острів.