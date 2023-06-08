Генштаб показал, как Силы спецопераций работают в Херсонской области

Воины ССО во время боевого задания. Фото: ВСУ

Силы спецопераций ВСУ всю зиму вели тихую войну с российскими оккупантами в "серой зоне" в Херсонской области. Ареной противостояния стали острова в низовьях Днепра.

Видео с записью одной из операций ССО обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

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Генеральный штаб ВС Украины рассказал о деятельности подразделений Сил специальных операций в "серой зоне" на Херсонском направлении.

Речь идет о ряде островов в низовьях Днепра между левым, оккупированным, и правым, подконтрольным Украине, берегом реки.

Эта территория, как отметили в Генштабе, стала на несколько месяцев настоящей ареной тихой войны между ССО и оккупантами.

"Противник пытался проводить разведку, минировать территорию, обустраивал позиции, наблюдательные посты. В свою очередь наши воины не давали врагу закрепиться и чувствовать себя свободно", — подчеркнули в Генеральном штабе.

Видео одной из спецопераций

Генштаб на своей Facebook-странице обнародовал видеозапись, сделанную в ходе одной из таких операций.

Видео было снято еще зимой, но его публикация по соображениям безопасности стала возможной только сейчас.

Напомним, что в начале января ВСУ освободили от оккупантов Большой Потемкинский остров.