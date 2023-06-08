Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Генштаб показал, как Силы спецопераций работают в Херсонской области arrow

Генштаб показал, как Силы спецопераций работают в Херсонской области

8 июня 2023 09:42
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Генштаб показал, как Силы спецопераций работают в Херсонской области
Воины ССО во время боевого задания. Фото: ВСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Силы спецопераций ВСУ всю зиму вели тихую войну с российскими оккупантами в "серой зоне" в Херсонской области. Ареной противостояния стали острова в низовьях Днепра.

Видео с записью одной из операций ССО обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Читайте также:

ССО в "серой зоне"

Генеральный штаб ВС Украины рассказал о деятельности подразделений Сил специальных операций в "серой зоне" на Херсонском направлении.

Речь идет о ряде островов в низовьях Днепра между левым, оккупированным, и правым, подконтрольным Украине, берегом реки.

Эта территория, как отметили в Генштабе, стала на несколько месяцев настоящей ареной тихой войны между ССО и оккупантами.

"Противник пытался проводить разведку, минировать территорию, обустраивал позиции, наблюдательные посты. В свою очередь наши воины не давали врагу закрепиться и чувствовать себя свободно", подчеркнули в Генеральном штабе.

Видео одной из спецопераций

Генштаб на своей Facebook-странице обнародовал видеозапись, сделанную в ходе одной из таких операций.

Видео было снято еще зимой, но его публикация по соображениям безопасности стала возможной только сейчас.

Напомним, что в начале января ВСУ освободили от оккупантов Большой Потемкинский остров.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас