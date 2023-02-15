Повітряні кулі рф - як виглядають

З'явилися фото збитої повітряної кулі

Українські військові сьогодні, 15 лютого, збили над Київською областю повітряну кулю російських окупантів. З'явилося фото.

Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив у Facebook.

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Як зазначає українське військове командування, на фото можна побачити повітряну кулю з відбивачами, яку збила ППО.

Нагадаємо, в Київській області лунала повітряна тривога. Її оголосили через невідомі цілі в небі.

"Оперативні чати повідомляють, що літаючих об'єктів на Київщині може бути декілька. Будуть активно збиватись. Можете чути вибухи. Працює наша авіація", — додали у повідомленні.