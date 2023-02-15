Повітряні кулі рф - як виглядають

Генштаб показав повітряну кулю рф, яку збили над Київщиною
Українські військові сьогодні, 15 лютого, збили над Київською областю повітряну кулю російських окупантів. З'явилося фото.
Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив у Facebook.
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Як зазначає українське військове командування, на фото можна побачити повітряну кулю з відбивачами, яку збила ППО.
Нагадаємо, в Київській області лунала повітряна тривога. Її оголосили через невідомі цілі в небі.
"Оперативні чати повідомляють, що літаючих об'єктів на Київщині може бути декілька. Будуть активно збиватись. Можете чути вибухи. Працює наша авіація", — додали у повідомленні.