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Генштаб показав повітряну кулю рф, яку збили над Київщиною

15 лютого 2023 19:26
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Повітряні кулі рф - як виглядають
З'явилися фото збитої повітряної кулі
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

Українські військові сьогодні, 15 лютого, збили над Київською областю повітряну кулю російських окупантів. З'явилося фото.

Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив у Facebook.

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Деталі

Як зазначає українське військове командування, на фото можна побачити повітряну кулю з відбивачами, яку збила ППО.

У Генштабі показали збиту повітряну кулю росіян у Київській області

Нагадаємо, в Київській області лунала повітряна тривога. Її оголосили через невідомі цілі в небі.

"Оперативні чати повідомляють, що літаючих об'єктів на Київщині може бути декілька. Будуть активно збиватись. Можете чути вибухи. Працює наша авіація", — додали у повідомленні.

 

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