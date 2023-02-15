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Генштаб показал воздушный шар рф, сбитый над Киевской областью

15 февраля 2023 19:26
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Воздушные шары рф.
Появились фото сбитого воздушного шара
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

Украинские военные сегодня, 15 февраля, сбили над Киевской областью воздушный шар российских оккупантов. Появилось фото.

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщил в Facebook.

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Подробности

Как отмечает украинское военное командование, на фото можно увидеть воздушный шар с отражателями, сбитый ПВО.

В Генштабе показали сбитый воздушный шар россиян в Киевской области

Напомним, в Киевской области звучала воздушная тревога. Ее объявили из-за неизвестных целей в небе.

"Оперативные чаты сообщают, что летающих объектов в Киевской области может быть несколько. Будут активно сбиваться. Можете слышать взрывы. Работает наша авиация", — добавили в сообщении.

 

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