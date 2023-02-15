Воздушные шары рф.

Генштаб показал воздушный шар рф, сбитый над Киевской областью
Украинские военные сегодня, 15 февраля, сбили над Киевской областью воздушный шар российских оккупантов. Появилось фото.
Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщил в Facebook.
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Как отмечает украинское военное командование, на фото можно увидеть воздушный шар с отражателями, сбитый ПВО.
Напомним, в Киевской области звучала воздушная тревога. Ее объявили из-за неизвестных целей в небе.
"Оперативные чаты сообщают, что летающих объектов в Киевской области может быть несколько. Будут активно сбиваться. Можете слышать взрывы. Работает наша авиация", — добавили в сообщении.