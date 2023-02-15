Воздушные шары рф.

Появились фото сбитого воздушного шара

Украинские военные сегодня, 15 февраля, сбили над Киевской областью воздушный шар российских оккупантов. Появилось фото.

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщил в Facebook.

Подробности

Как отмечает украинское военное командование, на фото можно увидеть воздушный шар с отражателями, сбитый ПВО.

Напомним, в Киевской области звучала воздушная тревога. Ее объявили из-за неизвестных целей в небе.

"Оперативные чаты сообщают, что летающих объектов в Киевской области может быть несколько. Будут активно сбиваться. Можете слышать взрывы. Работает наша авиация", — добавили в сообщении.