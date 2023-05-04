Генштаб розповів деталі про нічну масовану атаку "шахедами" на міста України

Іранський Shahed на льотному полі. Фото: Reuters

У ніч проти 4 травня російські окупаційні війська знову завдали масованого удару по Україні. Зокрема, були застосовані безпілотники.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Згідно з наданими даними, Росія завдала масованого удару іранськими ударними дронами "Shahed-136/131". При цьому українські військові знищили 18 безпілотників із 24 одиниць.

"Противник завдав 6 ракетних ударів по містах Краматорськ і Запоріжжі, завдав 66 авіаційних ударів і здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню за позиціями наших військ та населених пунктів. На жаль, загинули та поранені серед цивільного населення, зруйновані та пошкоджені приватні житлові будинки, навчальні заклади та інша громадянська інфраструктура", — йдеться у повідомленні.

У Генштабі попередили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів з боку РФ залишається високою

Нагадаємо, що російські війська за допомогою артилерії та безпілотників завдали удару по Нікополю. Попри численні руйнування, постраждав внаслідок російських обстрілів лише один місцевий мешканець.