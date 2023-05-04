Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Генштаб розповів деталі про нічну масовану атаку "шахедами" на міста України arrow

Генштаб розповів деталі про нічну масовану атаку "шахедами" на міста України

4 травня 2023 19:03
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Генштаб розповів деталі про нічну масовану атаку "шахедами" на міста України
Іранський Shahed на льотному полі. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У ніч проти 4 травня російські окупаційні війська знову завдали масованого удару по Україні. Зокрема, були застосовані безпілотники.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Читайте також:

Російські окупанти обстрілюють Україну

Згідно з наданими даними, Росія завдала масованого удару іранськими ударними дронами "Shahed-136/131". При цьому українські військові знищили 18 безпілотників із 24 одиниць.

"Противник завдав 6 ракетних ударів по містах Краматорськ і Запоріжжі, завдав 66 авіаційних ударів і здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню за позиціями наших військ та населених пунктів. На жаль, загинули та поранені серед цивільного населення, зруйновані та пошкоджені приватні житлові будинки, навчальні заклади та інша громадянська інфраструктура", — йдеться у повідомленні.

У Генштабі попередили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів з боку РФ залишається високою

Нагадаємо, що російські війська за допомогою артилерії та безпілотників завдали удару по Нікополю. Попри численні руйнування, постраждав внаслідок російських обстрілів лише один місцевий мешканець.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB