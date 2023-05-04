Генштаб рассказал детали о ночной массированной атаке "шахедами" на города Украины

Иранские Shahed на летном поле. Фото: Reuters

В ночь на 4 мая российские оккупационные войска вновь нанесли массированный удар по Украине. В частности были применены беспилотники.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Согласно предоставленным данным, Россия нанесла массированный удар иранскими ударными дронами “Shahed-136/131”. При этом, украинские военные уничтожили 18 беспилотников из 24 единиц.

"Противник нанес 6 ракетных ударов по городам Краматорск и Запорожье, нанес 66 авиационных ударов и совершил 33 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома, учебные заведения и другая гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении.

В Генштабе предупредили, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов со стороны РФ остается высокой

Напомним, что российские войска с помощью артиллерии и беспилотников нанесли удар по Никополю. Несмотря на многочисленные разрушения, пострадал в результате российских обстрелов только один местный житель.