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Генштаб рассказал детали о ночной массированной атаке "шахедами" на города Украины

4 мая 2023 19:03
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Генштаб рассказал детали о ночной массированной атаке "шахедами" на города Украины
Иранские Shahed на летном поле. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В ночь на 4 мая российские оккупационные войска вновь нанесли массированный удар по Украине. В частности были применены беспилотники.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Согласно предоставленным данным, Россия нанесла массированный удар иранскими ударными дронами “Shahed-136/131”. При этом, украинские военные уничтожили 18 беспилотников из 24 единиц.

"Противник нанес 6 ракетных ударов по городам Краматорск и Запорожье, нанес 66 авиационных ударов и совершил 33 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома, учебные заведения и другая гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении.

В Генштабе предупредили, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов со стороны РФ остается высокой

Напомним, что российские войска с помощью артиллерии и беспилотников нанесли удар по Никополю. Несмотря на многочисленные разрушения, пострадал в результате российских обстрелов только один местный житель.

 

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