Генштаб розповів про найбільші успіхи Сил оборони на минулу добу

Українська армія продовжує знищувати ворогів

Протягом минулої доби українська армія завдала ударів по районах зосередження окупаційних військ. Був знищений російський бомбардувальник, також уражені три російські склади та станція радіоелектронної боротьби ворога.

Про це повідомляє у традиційному ранковому зведенні з театру воєнних дій Генеральний штаб Збройних сил України.

Удари Повітряних сил

Протягом минулої доби, 27 березня, авіація Повітряних сил ЗСУ та протиповітряна оборона ПС завдали кількох влучних ударів по російських військах.

Зокрема, був збитий бомбардувальник Су-24М окупаційного контингенту.

Також були уражені п’ять районів зосередження особового складу окупаційних підрозділів.

Успіхи наземних підрозділів ЗСУ

Артилерія та ракетні війська Сил оборони України за минулу добу обстріляли три райони зосередження російських військових та ворожої техніки.

Крім того, були уражені склад російських боєприпасів, два склади пально-мастильних матеріалів армії рф і станція радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, що секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов анонсував появу на озброєнні сил оборони України ударних безпілотників із дальністю польоту понад 3000 км. Він також оприлюднив фото з натяком на сюрпризи для москви.

Фото: ЗСУ