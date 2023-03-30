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Генштаб рассказал о самых больших успехах Сил обороны за минувшие сутки

30 марта 2023 07:35
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Украинская армия продолжает уничтожать врагов
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

За прошедшие сутки украинская армия нанесла удары по районам сосредоточения оккупационных войск. Был уничтожен российский бомбардировщик, также поражены три российских склада и станция радиоэлектронной борьбы противника.

Об этом сообщает в традиционной утренней сводке с театра военных действий Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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Удары Воздушных сил

За прошедшие сутки, 29 марта, авиация Воздушных сил ВСУ и противовоздушная оборона ПС нанесли несколько точных ударов по российским войскам.

В частности, был сбит бомбардировщик Су-24М оккупационного контингента.

Также были поражены пять районов сосредоточения личного состава оккупационных подразделений.

Успехи наземных подразделений ВСУ

Артиллерия и ракетные войска Сил обороны Украины за минувшие сутки обстреляли три района сосредоточения российских военных и вражеской техники.

Кроме того, были поражены склад российских боеприпасов, два склада горюче-смазочных материалов армии рф и станция радиоэлектронной борьбы.

Напомним, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов анонсировал появление на вооружении Сил обороны Украины ударных беспилотников с дальностью полета более 3000 км. Он также обнародовал фото с намеком на сюрпризы для москвы.

Фото: ВСУ

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