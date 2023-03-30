Генштаб рассказал о самых больших успехах Сил обороны за минувшие сутки
За прошедшие сутки украинская армия нанесла удары по районам сосредоточения оккупационных войск. Был уничтожен российский бомбардировщик, также поражены три российских склада и станция радиоэлектронной борьбы противника.
Об этом сообщает в традиционной утренней сводке с театра военных действий Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
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Удары Воздушных сил
За прошедшие сутки, 29 марта, авиация Воздушных сил ВСУ и противовоздушная оборона ПС нанесли несколько точных ударов по российским войскам.
В частности, был сбит бомбардировщик Су-24М оккупационного контингента.
Также были поражены пять районов сосредоточения личного состава оккупационных подразделений.
Успехи наземных подразделений ВСУ
Артиллерия и ракетные войска Сил обороны Украины за минувшие сутки обстреляли три района сосредоточения российских военных и вражеской техники.
Кроме того, были поражены склад российских боеприпасов, два склада горюче-смазочных материалов армии рф и станция радиоэлектронной борьбы.
Напомним, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов анонсировал появление на вооружении Сил обороны Украины ударных беспилотников с дальностью полета более 3000 км. Он также обнародовал фото с намеком на сюрпризы для москвы.
Фото: ВСУ