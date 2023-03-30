Генштаб рассказал о самых больших успехах Сил обороны за минувшие сутки

Украинская армия продолжает уничтожать врагов

За прошедшие сутки украинская армия нанесла удары по районам сосредоточения оккупационных войск. Был уничтожен российский бомбардировщик, также поражены три российских склада и станция радиоэлектронной борьбы противника.

Об этом сообщает в традиционной утренней сводке с театра военных действий Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Удары Воздушных сил

За прошедшие сутки, 29 марта, авиация Воздушных сил ВСУ и противовоздушная оборона ПС нанесли несколько точных ударов по российским войскам.

В частности, был сбит бомбардировщик Су-24М оккупационного контингента.

Также были поражены пять районов сосредоточения личного состава оккупационных подразделений.

Успехи наземных подразделений ВСУ

Артиллерия и ракетные войска Сил обороны Украины за минувшие сутки обстреляли три района сосредоточения российских военных и вражеской техники.

Кроме того, были поражены склад российских боеприпасов, два склада горюче-смазочных материалов армии рф и станция радиоэлектронной борьбы.

Напомним, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов анонсировал появление на вооружении Сил обороны Украины ударных беспилотников с дальностью полета более 3000 км. Он также обнародовал фото с намеком на сюрпризы для москвы.

Фото: ВСУ