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Генштаб ЗСУ підтвердив ураження НПЗ у Ростовській області

10 червня 2024 22:15
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Генштаб ЗСУ поділився результатами атаки по Новошахтинському НПЗ
Пожежа на російському НПЗ після обстрілу. Скриншот росЗМІ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Українські Збройні сили продовжують цілеспрямовано знищувати нафтову промисловість Росії. Такі атаки суттєво ускладнюють ворогу виконання військових завдань.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у понеділок, 10 травня.

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Українські війська 5 червня ефективно вразили Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області. Згідно з розвідувальною інформацією Генштабу, внаслідок атаки окупанти зазнали втрат у розмірі 1,5 мільйона тонн нафти та нафтопродуктів, що еквівалентно приблизно 540 мільйонам доларів.

Атаки на російські нафтопереробні підприємства значно ускладнюють здійснення військових операцій ворогом під час його агресивних дій проти України.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот
Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Раніше у Генштабі ЗСУ підтвердили атаку на нафтові термінали в Криму.

Нагадаємо, вночі 31 травня було атаковано нафтовий термінал в російському порту "Кавказ", внаслідок чого на місці удару спалахнула масштабна пожежа.

Україна
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