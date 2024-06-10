Генштаб ВСУ поделился результатами атаки по Новошахтинскому НПЗ

Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПЗ в Ростовской области
Украинские Вооруженные силы продолжают целенаправленно уничтожать нефтяную промышленность России. Такие атаки существенно усложняют врагу выполнение военных задач.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в понедельник, 10 мая.
Удар по российскому НПЗ 5 июня
Украинские войска 5 июня эффективно поразили Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. Согласно разведывательной информации Генштаба, в результате атаки оккупанты понесли потери в размере 1,5 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов, что эквивалентно примерно 540 миллионам долларов.
Атаки на российские нефтеперерабатывающие предприятия значительно усложняют осуществление военных операций врагом во время его агрессивных действий против Украины.
Ранее в Генштабе ВСУ подтвердили атаку на нефтяные терминалы в Крыму.
Напомним, ночью 31 мая был атакован нефтяной терминал в российском порту "Кавказ", в результате чего на месте удара вспыхнул масштабный пожар.
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