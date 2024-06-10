Генштаб ВСУ поделился результатами атаки по Новошахтинскому НПЗ

Пожар на российском НПЗ после обстрела. Скриншот росСМИ

Украинские Вооруженные силы продолжают целенаправленно уничтожать нефтяную промышленность России. Такие атаки существенно усложняют врагу выполнение военных задач.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в понедельник, 10 мая.

Читайте также:

Удар по российскому НПЗ 5 июня

Украинские войска 5 июня эффективно поразили Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. Согласно разведывательной информации Генштаба, в результате атаки оккупанты понесли потери в размере 1,5 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов, что эквивалентно примерно 540 миллионам долларов.

Атаки на российские нефтеперерабатывающие предприятия значительно усложняют осуществление военных операций врагом во время его агрессивных действий против Украины.

Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Ранее в Генштабе ВСУ подтвердили атаку на нефтяные терминалы в Крыму.

Напомним, ночью 31 мая был атакован нефтяной терминал в российском порту "Кавказ", в результате чего на месте удара вспыхнул масштабный пожар.