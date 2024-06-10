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Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПЗ в Ростовской области

10 июня 2024 22:15
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Генштаб ВСУ поделился результатами атаки по Новошахтинскому НПЗ
Пожар на российском НПЗ после обстрела. Скриншот росСМИ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Украинские Вооруженные силы продолжают целенаправленно уничтожать нефтяную промышленность России. Такие атаки существенно усложняют врагу выполнение военных задач.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в понедельник, 10 мая.

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Удар по российскому НПЗ 5 июня

Украинские войска 5 июня эффективно поразили Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. Согласно разведывательной информации Генштаба, в результате атаки оккупанты понесли потери в размере 1,5 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов, что эквивалентно примерно 540 миллионам долларов.

Атаки на российские нефтеперерабатывающие предприятия значительно усложняют осуществление военных операций врагом во время его агрессивных действий против Украины.

Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот
Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Ранее в Генштабе ВСУ подтвердили атаку на нефтяные терминалы в Крыму.

Напомним, ночью 31 мая был атакован нефтяной терминал в российском порту "Кавказ", в результате чего на месте удара вспыхнул масштабный пожар.

Украина
Генштаб ВСУ
НПЗ
война в Украине
дроны
война

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