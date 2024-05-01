Гетманцев назвав суму, яку Україна витрачає на війну
Народний депутат Данило Гетманцев назвав суму, яку Україна витрачає на війну. Йдеться про приблизно 2 трлн гривень на рік.
Про це Данило Гетманцев розповів для Новини.LIVE.
Витрати України на війну
"Якщо говоримо про 2023 рік, то це до 2,1 трлн гривень на рік прямих видатків на оборону і понад 5 млрд гривень на день. Це величезні кошти", — наголосив Гетманцев.
За його словами, при цьому загальні видатки на сектор оборони разом із безпекою є ще більшими — у 2023 році вони перевищили 2,6 трлн гривень.
"Ба більше, хочу зазначити, що ці видатки зростають. На жаль, ми втрачаємо людей, і як би це не звучало, це також обраховується в грошах, як і втрати техніки. Зараз ми маємо мобілізувати нові бригади, це теж коштує грошей. Але на 2024 рік будемо поки що орієнтуватися на витрати минулого року", — додав нардеп.
Нагадаємо, Гетманцев назвав суму допомоги, яку Україна отримає у 2024 році. За його словами, країна розраховує на 42 млрд доларів.
Також світові військові витрати протягом 2023 року зросли на 6,8% у порівнянні з попереднім роком. Це сталося на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
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