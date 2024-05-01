Народний депутат України Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Народний депутат Данило Гетманцев назвав суму, яку Україна витрачає на війну. Йдеться про приблизно 2 трлн гривень на рік.

Про це Данило Гетманцев розповів для Новини.LIVE.

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Витрати України на війну

"Якщо говоримо про 2023 рік, то це до 2,1 трлн гривень на рік прямих видатків на оборону і понад 5 млрд гривень на день. Це величезні кошти", — наголосив Гетманцев.

За його словами, при цьому загальні видатки на сектор оборони разом із безпекою є ще більшими — у 2023 році вони перевищили 2,6 трлн гривень.

"Ба більше, хочу зазначити, що ці видатки зростають. На жаль, ми втрачаємо людей, і як би це не звучало, це також обраховується в грошах, як і втрати техніки. Зараз ми маємо мобілізувати нові бригади, це теж коштує грошей. Але на 2024 рік будемо поки що орієнтуватися на витрати минулого року", — додав нардеп.

Нагадаємо, Гетманцев назвав суму допомоги, яку Україна отримає у 2024 році. За його словами, країна розраховує на 42 млрд доларів.

Також світові військові витрати протягом 2023 року зросли на 6,8% у порівнянні з попереднім роком. Це сталося на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.