Народный депутат Украины Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Народный депутат Даниил Гетманцев назвал сумму, которую Украина тратит на войну. Речь идет о примерно 2 трлн гривен в год.

Об этом Даниил Гетманцев рассказал для Новини.LIVE.

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Расходы Украины на войну

"Если говорим о 2023 году, то это до 2,1 трлн гривен в год прямых расходов на оборону и более 5 млрд гривен в день. Это огромные средства", — подчеркнул Гетманцев.

По его словам, при этом общие расходы на сектор обороны вместе с безопасностью еще больше — в 2023 году они превысили 2,6 трлн гривен.

"Более того, хочу отметить, что эти расходы растут. К сожалению, мы теряем людей, и как бы это ни звучало, это также исчисляется в деньгах, как и потери техники. Сейчас мы должны мобилизовать новые бригады, это тоже стоит денег. Но на 2024 год будем пока ориентироваться на расходы прошлого года", — добавил нардеп.

Напомним, Гетманцев назвал сумму помощи, которую Украина получит в 2024 году. По его словам, страна рассчитывает на 42 млрд долларов.

Также мировые военные расходы в течение 2023 года выросли на 6,8% по сравнению с предыдущим годом. Это произошло на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.