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Гіркін договорився: його запідозрили у "дискредитації російської армії"

14 квітня 2023 11:54
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Гіркін договорився: його запідозрили у "дискредитації російської армії"
Відомий російський комбатант Ігор Гіркін, який брав участь у агресії на Донбасі 2014 року. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Мешканка Новосибірська поскаржилася у правоохоронні органи Санкт-Петербурга на Ігоря Гіркіна (Стрєлкова). Вона вимагає перевірити його заяви на предмет "дискредитації російської армії".

Про це повідомляє російське видання Mash.

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Тетяна проти Гіркіна

Журналісти видання дізналися, що персоною Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) займуться слідчі органи Санкт-Петербурга.

Заяви Гіркіна, які той робив під час своїх стрімів, перевірять щодо "дискредитації російської армії".

Причиною цієї цікавості нібито стала заява мешканки Новосибірська на ім’я Тетяна. Вона звернулася зі своєю претензією до правоохоронних органів Санкт-Петербурга, бо нібито Гіркін живе саме там.

"Людина при погонах"

Журналісти видання Mash зв’язалися із Тетяною, яка підтвердила, що у неї є претензії до Стрєлкова.

Але від подальшого спілкування вона відмовилася, заявивши: "Навіщо мені говорити з журналістами, я сама при погонах".

Коментар самого Гіркіна

Ігор Стрєлков на своєму Telegram-каналі заявив, що жодних офіційних документів із МВС не отримував, тому йому нічого коментувати.

"Поки що можу тільки сказати, що — незалежно від подальших дій влади — поводитимусь, говоритиму, чинитиму так само, як поводився до теперішнього моменту", — запевнив Гіркін.

Нагадаємо, що на початку року, у лютому, у російському інформаційному просторі розпочалася війна кремлівської влади проти Ігоря Гіркіна (Стрєлкова). На відомого комбатанта, який брав участь у війні 2014 року, напали воєнні блогери та пропагандисти.

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