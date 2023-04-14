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Гиркин договорился: его заподозрили в "дискредитации российской армии"

14 апреля 2023 11:54
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Гиркин договорился: его заподозрили в "дискредитации российской армии"
Известный российский комбатант Игорь Гиркин, принимавший участие в агрессии в Донбассе 2014 года. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Жительница Новосибирска пожаловалась в правоохранительные органы Санкт-Петербурга на Игоря Гиркина (Стрелкова). Она требует проверить его заявления по поводу "дискредитации российской армии".

Об этом сообщает российское издание Mash.

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Татьяна против Гиркина

Журналисты издания узнали, что персоной Игоря Гиркина (Стрелкова) займутся следственные органы Санкт-Петербурга.

Заявления Гиркина, которые тот делал во время своих стримов, проверят по поводу "дискредитации российской армии".

Причиной этого интереса якобы стало заявление жительницы Новосибирска по имени Татьяна. Она обратилась со своей претензией к правоохранительным органам Санкт-Петербурга, потому что якобы Гиркин живет именно там.

"Человек при погонах"

Журналисты издания Mash связались с Татьяной, которая подтвердила, что у нее есть претензии к Стрелкову.

Но от дальнейшего общения она отказалась, заявив: "Зачем мне говорить с журналистами, я сама при погонах".

Комментарий самого Гиркина

Игорь Стрелков на своем Telegram-канале заявил, что никаких официальных документов из МВД не получал, поэтому ему нечего комментировать.

"Пока могу только сказать, что — независимо от дальнейших действий властей — буду вести себя, говорить, поступать так же, как вел себя до настоящего момента", — заверил Гиркин.

Напомним, что в начале года, в феврале, в российском информационном пространстве началась война кремлевских властей против Игоря Гиркина (Стрелкова). На известного комбатанта, участвовавшего в войне 2014 года, напали военные блоггеры и пропагандисты.

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