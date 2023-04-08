Гіркін заявив, що добровольчий батальйон "Невський" є фікцією

Ігор Гіркін/Фото: google.com

Колишній російський маріонетковий командир та відомий критично налаштований мілблогер Ігор Гіркін заявив, що добровольчий батальйон "Невський", який він раніше активно просував, по суті, є фікцією.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Читайте також:

Деталі

Гіркін опублікував гнівну критику в Telegram 7 квітня, стверджуючи, що добровольчий батальйон "Невський", який він рекламував протягом 2022 року, розгорнувся як "бригада", що складається з трьох батальйонів і має загальну чисельність 1 186 осіб.

Один російський батальйон зазвичай налічує близько 800-900 осіб, тому зауваження Гіркіна дозволяє припустити, що керівництво "Невського" намагалося помилково представити добровольчий батальйон як більш велике формування, називаючи його бригадою.

Гіркін зазначив, що "Невський" був розгорнутий на передовій під Авдіївкою силами "посиленої роти" без обіцяного спорядження та підготовки і швидко опинився у дороговартісних штурмових діях.

"Гіркін звинуватив командира "Невського" в тому, що його більше цікавлять "політичні та комерційні махінації", і припустив, що "Невський" був створений з єдиною метою — отримання прибутку", — йдеться у звіті.

Різка тирада Гіркіна проти формування, яке він колись палко підтримував, свідчить про те, що навіть добровольчі формування, які користуються великою повагою, стикаються з корупцією і проблемами підготовки, які є ендемічними для російського апарату формування збройних сил.

Нагадаємо, у російському інформаційному просторі розпочалася війна кремлівської влади проти Ігоря Гіркіна (Стрєлкова). На відомого комбатанта, який брав участь у війні 2014 року, напали воєнні блогери та пропагандисти.

Також ми писали, що Ігор Гіркін розкритикував промову володимира путіна перед Федеральними зборами за нерішучість і невизнання невдач. Інші блогери ще сильніше пройшлися по кремлівському диктатору, назвавши його трупом.