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Гиркин заявил, что добровольческий батальон "Невский" является фикцией

8 апреля 2023 07:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Игорь Гиркин/Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Бывший российский марионеточный командир и известный критически настроенный милблогер Игорь Гиркин заявил, что добровольческий батальон "Невский", который он ранее активно продвигал, по сути, является фикцией.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Гиркин опубликовал гневную критику в Telegram 7 апреля, утверждая, что добровольческий батальон "Невский", рекламируемый им в течение 2022 года, развернулся как "бригада", состоящая из трех батальонов и имеющая общую численность 1 186 человек.

Один российский батальон обычно насчитывает около 800-900 человек, поэтому замечания Гиркина позволяет предположить, что руководство "Невского" пыталось по ошибке представить добровольческий батальон как более крупное формирование, называя его бригадой.

Гиркин отметил, что "Невский" был развернут на передовой под Авдеевкой силами "усиленной роты" без обещанного снаряжения и подготовки и быстро оказался в дорогостоящих штурмовых действиях.

"Гиркин обвинил командира "Невского" в том, что его больше интересуют "политические и коммерческие махинации", и предположил, что "Невский" был создан с единственной целью — получение прибыли", — говорится в отчете.

Резкая тирада Гиркина против формирования, которое он когда-то горячо поддерживал, свидетельствует о том, что даже пользующиеся большим уважением добровольческие формирования сталкиваются с коррупцией и проблемами подготовки, которые являются эндемичными для российского аппарата формирования вооруженных сил.

Напомним, в российском информационном пространстве началась война кремлевских властей против Игоря Гиркина (Стрелкова). На известного комбатанта, участвовавшего в войне 2014 года, напали военные блоггеры и пропагандисты.

Также мы писали, что Игорь Гиркин раскритиковал речь владимира путина перед Федеральным собранием за нерешительность и непризнание неудач. Другие блоггеры еще сильнее прошлись по кремлевскому диктатору, назвав его трупом.

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