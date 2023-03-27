Глава МЗС Естонії відповів, чому західні країни затягували з постачанням зброї Україні

Урмас Рейнсалу

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу розповів, чому західні країни говорили про неможливість постачання Україні певних видів озброєнь. За його словами, такі зомбі-аргументи час від часу й досі виникають.

Про це Рейнсалу розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

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"Перший зомбі-аргумент, як ми пам'ятаємо, був не про те, що в нас не вистачає власних запасів зброї, бо Україні тоді мало давали", — зазначив Рейнсалу.

Він пояснив, що аргумент полягав у тому, що буде надто велика ескалація. Західні країни вважали, що якщо вони передадуть Україні гаубиці, то рф у відповідь щось зробить та будуть погані наслідки.

"Так було з гарматами, але потім військові радники сказали цим західним політичним лідерам: якщо ви не дасте гаубиці Україні, Україна програє. І ваша нерішучість фактично стане політичним рішенням — дати Україні програти. І рішення було ухвалено", — зазначив міністр закордонних справ Естонії.

Рейнсалу нагадав про подібні дебати навколо танків, сучасних західних винищувачів, а також ракет великої дальності. Він наголосив, що його відповідь на це дуже зрозуміла. За словами глави МЗС Естонії, росія вже використовує весь набір озброєнь проти України та підвищила рівень ескалації без жодного контексту.

"Другий аргумент, який використовується — про те, що західні системи озброєння настільки складні, що їх не можуть експлуатувати непідготовлені чи некомпетентні українські солдати. Ми побачили, що під час війни використовуються всі ці складні системи озброєння. Ми побачили, що цей аргумент розвалюється навіть у випадку з танками Abrams", — наголосив Рейнсалу.

За його словами, третій аргумент був — "у нас закінчились запаси". Глава МЗС Естонії зазначив, якщо подивитися на цей дефіцит снарядів у України, то, напевно, в західних країнах ще є величезні запаси.

Він наголосив, що логічно дати те, що в тактичному тимчасовому плані необхідно Україні, і створити нову, міцну, стійку спільну систему закупівель зброї, яка має поповнювати запаси західних країн, а також стабільно здійснювати постачання для України.

"Так що ці аргументи не працюють, тому що війна вже триває один рік, неможливо передбачити, що буде в майбутньому, але всі повинні мати намір наблизити кінець війни, і єдиний варіант зробити це гідно — дати Україні шанс на перемогу. А для цього потрібно дати достатню кількість зброї без жодних політичних застережень", — додав Рейнсалу.

Нагадаємо, глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу розповів, що серед деяких країн Європи є прихована чи відкрита нерішучість щодо розширення ЄС. За його словами, переговори щодо вступу України в Союз не повинні бути пов'язані з поточними діями на полі бою. Рейнсалу зазначив, що за об'єктивними критеріями стати членом НАТО простіше.