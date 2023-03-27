Глава МИД Эстонии ответил, почему западные страны затягивали с поставкой оружия Украине

Урмас Рейнсалу

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу рассказал, почему западные страны говорили о невозможности поставки Украине определенных видов вооружений. По его словам, такие зомби-аргументы время от времени до сих пор возникают.

Об этом Рейнсалу рассказал в интервью РБК-Украина.

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"Первый зомби-аргумент, как мы помним, был не о том, что у нас не хватает собственных запасов оружия, потому что Украине тогда мало давали", — отметил Рейнсалу.

Он объяснил, что аргумент заключался в том, что будет слишком большая эскалация. Западные страны считали, что если они передадут Украине гаубицы, то в ответ в рф что-то сделает и будут плохие последствия.

"Так было с пушками, но потом военные советники сказали этим западным политическим лидерам: если вы не дадите гаубице Украине, Украина проиграет. И ваша нерешительность фактически станет политическим решением — дать Украине проиграть. И решение было принято", — отметил министр иностранных дел Эстонии.

Рейнсалу напомнил о подобных дебатах вокруг танков, современных западных истребителей, а также ракетах большой дальности. Он подчеркнул, что его ответ на это очень ясен. По словам главы МИД Эстонии, россия уже использует весь набор вооружений против Украины и повысила уровень эскалации без контекста.

"Второй аргумент, который используется — о том, что западные системы вооружения настолько сложны, что их не могут эксплуатировать неподготовленные или некомпетентные украинские солдаты. Мы увидели, что во время войны используются все эти сложные системы вооружения. Мы увидели, что этот аргумент разваливается даже в случае с танками Abrams", — подчеркнул Рейнсалу.

По его словам, третий аргумент был — "у нас закончились запасы". Глава МИД Эстонии отметил, что если посмотреть на этот дефицит снарядов у Украины, то, наверное, в западных странах еще есть огромные запасы.

Он подчеркнул, что логично дать то, что в тактическом временном плане необходимо Украине, и создать новую, крепкую, устойчивую общую систему закупок оружия, которая должна пополнять запасы западных стран, а также стабильно осуществлять поставки для Украины.

"Так что эти аргументы не работают, потому что война уже длится один год, невозможно предсказать, что будет в будущем, но все должны намерены приблизить конец войны, и единственный вариант сделать это достойно — дать Украине шанс на победу. А для этого нужно дать достаточное количество оружия без каких-либо политических оговорок", — добавил Рейнсалу.

Напомним, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу рассказал, что среди некоторых стран Европы есть скрытая или открытая нерешительность по расширению ЕС. По его словам, переговоры по вступлению Украины в Союз не должны быть связаны с текущими действиями на поле боя. Рейнсалу отметил, что по объективным критериям стать членом НАТО проще.