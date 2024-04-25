Глава МЗС Польщі оцінив, чим закінчиться напад Росії на НАТО

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Фото: EPA/UPG

Якщо Росія нападе на Північноатлантичний Альянс, то програє. Країни блоку мають посилити свою оборону.

Про це у четвер, 25 квітня, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час виступу в польському Сеймі, повідомляє Euronews.

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Він зазначив, що кількість військового контингенту НАТО без додаткової мобілізації налічує 3,5 млн осіб, що втричі більше, ніж у Росії після мобілізації.

"Не Заходу варто боятися зіткнення з Путіним, а навпаки. Варто нагадати, що напад Росії на будь-кого з членів Альянсу закінчиться його неминучою поразкою. Єдина надія Путіна — наша нерішучість", — сказав політик.

Сікорський окреслив депутатам новий напрямок уряду прем'єра-міністра Польщі Дональда Туска. За його словами, Польща хоче повернутися до групи країн, яка визначає порядок денний ЄС. Також він зазначив, що перше завдання для уряду — забезпечити безпеку Польщі.

"В очевидних інтересах Польщі — тримати агресора подалі від наших кордонів, тому суверенна Україна має виграти цю війну, а мирний міжнародний порядок у Європі має бути відновлений", — додав глава МЗС Польщі.

Нагадаємо, раніше Швеція почала зміцнювати свою критичну інфраструктуру через вразливість та загрозу можливої війни з Росією.

Також не так давно Росія перекинула ОТРК "Іскандер" з ядерними боєголовками до кордону з Фінляндією, яка вже вступила до НАТО.