Глава МИД Польши оценил, чем закончится нападение России на НАТО

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Фото: EPA/UPG

Если Россия нападет на Североатлантический Альянс, то проиграет. Страны блока должны усилить свою оборону.

Об этом в четверг, 25 апреля, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время выступления в польском Сейме, сообщает Euronews.

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Он отметил, что количество военного контингента НАТО без дополнительной мобилизации насчитывает 3,5 млн человек, что в три раза больше, чем в России после мобилизации.

"Не Западу следует бояться столкновения с Путиным, а наоборот. Стоит напомнить, что нападение России на кого-либо из членов Альянса закончится его неизбежным поражением. Единственная надежда Путина — наша нерешительность", — сказал политик.

Сикорский наметил депутатам новое направление правительства премьер-министра Польши Дональда Туска. По его словам, Польша хочет вернуться в группу стран, которая определяет повестку дня ЕС. Также он отметил, что первая задача для правительства — обеспечить безопасность Польши.

"В очевидных интересах Польши — держать агрессора подальше от наших границ, поэтому суверенная Украина должна выиграть эту войну, а мирный международный порядок в Европе должен быть восстановлен", — добавил глава МИД Польши.

Напомним, ранее Швеция начала укреплять свою критическую инфраструктуру из-за уязвимости и угрозы возможной войны с Россией.

Также недавно Россия перебросила ОТРК "Искандер" с ядерными боеголовками к границе с Финляндией, которая уже вступила в НАТО.