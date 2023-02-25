"Глобальний центр сили та сміливості зараз тут": Зеленський розповів про відвагу українців у війні

Президент України Володимир Зеленський

Кожен успіх нашої дипломатії, кожна можливість зовнішньої політики нашої країни та кожен прояв світової уваги до України ґрунтуються на незламності українського народу та незламності наших воїнів. Наші сильні та сміливі захисники роблять Україну міцною та впевненою у своїх силах.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

Заява Зеленського

За словами Зеленського, кожен воїн, який стійко, сильно і сміливо захищає наші позиції на Донбасі, знищує ворога і досягає потужних результатів, заслуговує на нашу подяку. Саме вони є нашими героями, нашою гордістю та нашою силою. Завдяки їм Україна стає більш впевненою у своїх можливостях та здатна досягати успіхів як на міжнародній арені, так і на внутрішній.

"Глобальний центр сили та сміливості зараз тут, в Україні, саме в наших людях, які захищають нашу державу. Які захищають нашу землю, наш Донбас, нашу Луганщину, всі наші землі, де тривають дуже жорсткі та болючі бої. Я дякую кожному нашому воїну, усіх, хто стійко, сильно, сміливо захищає наші позиції на Донбасі, знищує ворога і за потужний результат на сході", — сказав український лідер.

Нагадаємо, що п'ятий президент України Петро Порошенко відповів на різку репліку чинного президента Володимира Зеленського, що прозвучала на пресконференції. Порошенко наголосив, що запорукою перемоги є єдність, і він не планує нічого змінювати у своїй стратегії через Зеленського. П'ятий президент зазначив, що пресконференцію Зеленського "слухав дорогою з-під Бахмута настільки, наскільки дозволяла якість зв'язку".