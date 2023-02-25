"Глобальный центр силы и смелости сейчас здесь": Зеленский рассказал про отвагу украинцев в войне

Президент Украины Владимир Зеленский

Каждый успех нашей дипломатии, каждая возможность внешней политики нашей страны и каждый проявление мирового внимания к Украине основываются на несокрушимости украинского народа и несокрушимости наших воинов. Наши сильные и смелые защитники делают Украину крепкой и уверенной в своих силах.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Заявление Зеленского

По словам Зеленского, каждый воин, который стойко, сильно и смело защищает наши позиции на Донбассе, уничтожает врага и достигает мощных результатов, заслуживает нашей благодарности. Именно они являются нашими героями, нашей гордостью и нашей силой. Благодаря им Украина становится более уверенной в своих возможностях и способна добиваться успехов как на международной арене, так и на внутренней.

"Глобальный центр силы и смелости сейчас здесь, в Украине, именно в наших людях, защищающих наше государство. Которые защищают нашу землю, нашу Донбасс, нашу Луганщину, все наши земли, где продолжаются очень жесткие и болезненные бои. Я благодарю каждого нашего воина, всех, кто стойко, сильно, смело защищает наши позиции на Донбассе, уничтожает врага и за мощный результат на востоке", — сказал украинский лидер.

Напомним, что пятый президент Украины Петр Порошенко ответил на прозвучавшую на пресс-конференции резкую реплику действующего президента Владимира Зеленского. Порошенко подчеркнул, что залогом победы является единство, и он не планирует ничего менять в своей стратегии из-за Зеленского. Пятый президент отметил, что пресс-конференцию Зеленского "слушал по дороге из-под Бахмута настолько, насколько позволяло качество связи".