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Годжес пояснив, якою буде відповідь США на ядерний удар рф по Україні

14 лютого 2023 13:50
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Відповідь США на ядерний удар росії стане катастрофою для кремля, упевнений Бен Годжес
США завдадуть росії катастрофічного удару, упевнений Бен Годжес
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Генерал армії США у відставці Бен Годжес упевнений, що відповідь США на можливий ядерний удар рф по Україні буде катастрофічним для кремля. Втім, саму імовірність такого удару Годжес вважає малоімовірною.

Про це колишній командувач армії США у Європі заявив в інтерв’ю ТСН.

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Імовірність ядерного удару рф

За словами Бена Годжеса, використання росією у війні проти України ядерної зброї є малоімовірною.

"Президент Байден попередив їх про катастрофічні наслідки. Я думаю, вони в це вірять", — зазначив Годжес, запевнивши, що росіяни розуміють і те, що особливої вигоди від такого кроку вони не отримають.

Якою буде відповідь США

За словами Годжеса, це може бути як певні військові кроки, так і додаткові санкції.

Удари по території росії американський генерал назвав малоімовірними. "Але далі йдуть Чорноморський флот, російські ВПС і те, що розташоване всередині України, на окупованій українській території. Такими будуть наслідки", — зазначив Бен Годжес.

В будь-якому випадку, за словами Годжеса, ці наслідки будуть для російської федерації катастрофічними.

Нагадаємо, західні ЗМІ повідомляли, що внаслідок використання росією ядерної зброї у світі можуть постраждати понад 90 мільйонів осіб. У найгіршому варіанті ядерна війна призведе до кінця цивілізації.

Фото: Facebook-сторінка Годжеса

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