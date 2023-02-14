Ответ США на ядерный удар России станет катастрофой для кремля, уверен Бен Годжес.

Ходжес объяснил, каким будет ответ США на ядерный удар россии по Украине
Генерал армии США в отставке Бен Ходжес уверен, что ответ США на возможный ядерный удар россии по Украине будет катастрофическим для кремля. Впрочем, самую вероятность такого удара Ходжес считает маловероятной.
Об этом бывший командующий армией США в Европе заявил в интервью ТСН.
-
Законная рыбалка: где в Одесской области запрещается ловить рыбу
-
Ford готовит масштабное сокращение работников, чтобы сэкономить деньги для электрокаров
-
Судья проекта МастерШеф обнажился ради дня всех влюбленных: креативные открытки от шоумена
-
В Новой Каховке партизаны взорвали автомобиль с оккупантами: двое ликвидированы, ще двое серьезно ранены
-
Во Львове создадут городской дом для проживания людей с инвалидностью
-
Очередная ложь: захватчики обещают восстановить в Мариуполе трамвайное депо
-
"Россияне ведут суицидальные атаки": военный о реальной ситуации на линии фронта
-
Сборная Чехии будет бойкотировать чемпионат мира-2023 по боксу из-за россиян
-
Землетрясение в Турции и Сирии: количество жертв уже превышает 37 тысяч
-
В Украине хотят разрешить военным ввозить авто без пошлины: детали законопроекта
Вероятность ядерного удара рф
По словам Бена Ходжеса, использование россией в войне против Украины ядерного оружия маловероятно.
"Президент Байден предупредил их о катастрофических последствиях. Я думаю, они в это верят", — отметил Ходжес, заверив, что россияне понимают и то, что особой выгоды от такого шага они не получат.
Каким будет ответ США
По словам Ходжеса, это могут быть как определенные военные шаги, так и дополнительные санкции.
Удары по территории россии американский генерал назвал маловероятными. "Но дальше идут Черноморский флот, российские ВВС и то, что расположено внутри Украины, на оккупированной украинской территории. Таковы последствия", — отметил Бен Ходжес.
В любом случае, по словам Ходжеса, эти последствия будут для российской федерации катастрофическими.
Напомним, западные СМИ сообщали, что в результате использования россией ядерного оружия в мире могут пострадать более 90 миллионов человек. В самом худшем варианте ядерная война приведет к концу цивилизации.
Фото: Facebook-страница Ходжеса