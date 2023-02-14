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Ходжес объяснил, каким будет ответ США на ядерный удар россии по Украине

14 февраля 2023 13:50
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Ответ США на ядерный удар России станет катастрофой для кремля, уверен Бен Годжес.
США нанесут россии катастрофический удар, уверен Бен Годжес
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Генерал армии США в отставке Бен Ходжес уверен, что ответ США на возможный ядерный удар россии по Украине будет катастрофическим для кремля. Впрочем, самую вероятность такого удара Ходжес считает маловероятной.

Об этом бывший командующий армией США в Европе заявил в интервью ТСН.

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По словам Бена Ходжеса, использование россией в войне против Украины ядерного оружия маловероятно.

"Президент Байден предупредил их о катастрофических последствиях. Я думаю, они в это верят", — отметил Ходжес, заверив, что россияне понимают и то, что особой выгоды от такого шага они не получат.

Каким будет ответ США

По словам Ходжеса, это могут быть как определенные военные шаги, так и дополнительные санкции.

Удары по территории россии американский генерал назвал маловероятными. "Но дальше идут Черноморский флот, российские ВВС и то, что расположено внутри Украины, на оккупированной украинской территории. Таковы последствия", — отметил Бен Ходжес.

В любом случае, по словам Ходжеса, эти последствия будут для российской федерации катастрофическими.

Напомним, западные СМИ сообщали, что в результате использования россией ядерного оружия в мире могут пострадать более 90 миллионов человек. В самом худшем варианте ядерная война приведет к концу цивилизации.

Фото: Facebook-страница Ходжеса

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