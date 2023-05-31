Голова Дніпропетровської ОВА заявив про масові хакерські атаки з боку Росії
Російські хакери намагаються атакувати численні українські ресурси. Тож навіть пересічним громадянам треба бути обережними в інтернеті і подбати про власну інформаційну безпеку.
Про це голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив на своєму Telegram-каналі.
Російські атаки в інтернеті
Сергій Лисак нагадав, що російські окупанти ведуть війну проти України не тільки на полі бою, а і в мережі.
Він зазначив, що хакери країни-агресора намагаються зламати сайти держорганів та громад, сервери об’єктів критичної інфраструктури, сторінки ЗМІ та громадських організацій, благодійних фондів та волонтерів та інші українські інтернет-ресурси.
Звернення до громадян
Голова Дніпропетровської ОВА дав громадянам кілька порад в царині інформаційної безпеки.
"Уважно ставтеся до підозрілих розсилок, спаму і застосунків. Не переходьте за сумнівними посиланнями. Подбайте про якість паролів, використовуйте двофакторну автентифікацію", — наголосив Лисак.
Також чиновник зазначив, що варто довіряти лише офіційним джерелам інформації.
Нагадаємо, кілька днів тому українців попередили про небезпечний торент, який поширюють росіяни.