Голова Дніпропетровської ОВА заявив про масові хакерські атаки з боку Росії

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Фото із соцмереж

Російські хакери намагаються атакувати численні українські ресурси. Тож навіть пересічним громадянам треба бути обережними в інтернеті і подбати про власну інформаційну безпеку.

Про це голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив на своєму Telegram-каналі.

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Сергій Лисак нагадав, що російські окупанти ведуть війну проти України не тільки на полі бою, а і в мережі.

Він зазначив, що хакери країни-агресора намагаються зламати сайти держорганів та громад, сервери об’єктів критичної інфраструктури, сторінки ЗМІ та громадських організацій, благодійних фондів та волонтерів та інші українські інтернет-ресурси.

Звернення до громадян

Голова Дніпропетровської ОВА дав громадянам кілька порад в царині інформаційної безпеки.

"Уважно ставтеся до підозрілих розсилок, спаму і застосунків. Не переходьте за сумнівними посиланнями. Подбайте про якість паролів, використовуйте двофакторну автентифікацію", — наголосив Лисак.

Також чиновник зазначив, що варто довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Нагадаємо, кілька днів тому українців попередили про небезпечний торент, який поширюють росіяни.