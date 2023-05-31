Глава Днепропетровской ОВА заявил о массовых хакерских атаках со стороны России
Российские хакеры пытаются атаковать многие украинские ресурсы. Так что даже рядовым гражданам нужно быть осторожными в интернете и позаботиться о собственной информационной безопасности.
Об этом глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил на своем Telegram-канале.
Российские атаки в интернете
Сергей Лысак напомнил, что российские оккупанты ведут войну против Украины не только на поле боя, но и в сети.
Он отметил, что хакеры страны-агрессора пытаются взломать сайты госорганов и громад, серверы объектов критической инфраструктуры, страницы СМИ и общественных организаций, благотворительных фондов и волонтеров и другие украинские интернет-ресурсы.
Обращение к гражданам
Глава Днепропетровской ОВА дал гражданам несколько советов в области информационной безопасности.
"Внимательно относитесь к подозрительным рассылкам, спаму и приложениям. Не переходите по сомнительным ссылкам. Позаботьтесь о качестве паролей, используйте двухфакторную аутентификацию", — подчеркнул Лысак.
Также чиновник отметил, что следует доверять только официальным источникам информации.
Напомним, несколько дней назад украинцев предупредили об опасном торренте, который распространяют россияне.