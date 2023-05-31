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Глава Днепропетровской ОВА заявил о массовых хакерских атаках со стороны России

31 мая 2023 14:00
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Глава Днепропетровской ОВА заявил о массовых хакерских атаках со стороны России
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Фото из соцсетей
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские хакеры пытаются атаковать многие украинские ресурсы. Так что даже рядовым гражданам нужно быть осторожными в интернете и позаботиться о собственной информационной безопасности.

Об этом глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил на своем Telegram-канале.

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Российские атаки в интернете

Сергей Лысак напомнил, что российские оккупанты ведут войну против Украины не только на поле боя, но и в сети.

Он отметил, что хакеры страны-агрессора пытаются взломать сайты госорганов и громад, серверы объектов критической инфраструктуры, страницы СМИ и общественных организаций, благотворительных фондов и волонтеров и другие украинские интернет-ресурсы.

Обращение к гражданам

Глава Днепропетровской ОВА дал гражданам несколько советов в области информационной безопасности.

"Внимательно относитесь к подозрительным рассылкам, спаму и приложениям. Не переходите по сомнительным ссылкам. Позаботьтесь о качестве паролей, используйте двухфакторную аутентификацию", — подчеркнул Лысак.

Также чиновник отметил, что следует доверять только официальным источникам информации.

Напомним, несколько дней назад украинцев предупредили об опасном торренте, который распространяют россияне.

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