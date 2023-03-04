Голова комітету Держдуми рф з оборони запропонував корпораціям закуповувати системи ППО
Влада рф розписалася в нездатності захистити всю критичну інфраструктуру країни від атак. Голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов порекомендував російським корпораціям самостійно закуповувати системи протиповітряної оборони.
Про це повідомляє The Moscow Times.
-
Холодні батареї: в Одесі майже два десятки вулиць залишаться без опалення
-
Два штати США накрив торнадо: люди залишилися без електроенергії
-
Старт другого кола УПЛ: Вернидуб молодший приніс перемогу "Кривбасу" над "Колосом"
-
Британська розвідка розповіла про ситуацію у Бахмуті
-
В Чорному морі побільшало кораблів: яку загрозу вони несуть
-
Окупанти обстріляли Донецьку область: пошкоджено будинки та медичний заклад
-
Очільниця Європарламенту Роберта Метсола прибула до Києва: деталі
-
Команда Байдена намагається залучити союзників для активізації кампанії з перевиборів
-
Росіяни знову жорстоко обстріляли Херсонщину: загинула людина
-
ЗСУ ліквідували ще 820 окупантів та знищили один літак: Генштаб оприлюднив нові дані про втрати росіян
Деталі
Картаполов зазначив, що кошти Міноборони "зосереджені на прикритті важливих державних і військових об'єктів". Він вважає, що такий внесок бізнесу в безпеку дасть змогу захистити нафтобази, газорозподільні станції, електростанції, мости, шляхопроводи та заводи.
"Є досить недорогі засоби боротьби з безпілотними літальними апаратами, які кожна корпорація, що поважає себе, може закупити і поставити на свої об'єкти", — заявив Картаполов.
За його словами, українські військові знають інформація про вже наявні системи ППО, включно з їхніми параметрами.
"Тобто вони приблизно знають, де наші засоби ППО розташовані, і запустити безпілотник за маршрутом, щоб він пройшов не тільки огинаючи рельєф, а й оминаючи ці ж райони протиповітряної оборони, цілком можливо", — сказав Картаполов.
Голова комітету Держдуми з оборони вважає, що потрібно змусити бізнесменів закуповувати засоби протидії дронам на постійній основі.
Нагадаємо, у столиці росії встановили ще одну систему ППО. Вона розташована поряд з метро "Салар'єво".
Також ми писали, що на будівлі міністерства оборони в росії помітили ракетний комплекс "Панцир". Також на дахах деяких будинків встановили системи ППО.
Додамо, в Інституті вивчення війни розповіли, чому кремль активно встановлює системи ППО в москві.