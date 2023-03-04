Голова комітету Держдуми рф з оборони запропонував корпораціям закуповувати системи ППО

Андрій Картаполов

Влада рф розписалася в нездатності захистити всю критичну інфраструктуру країни від атак. Голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов порекомендував російським корпораціям самостійно закуповувати системи протиповітряної оборони.

Про це повідомляє The Moscow Times.

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Картаполов зазначив, що кошти Міноборони "зосереджені на прикритті важливих державних і військових об'єктів". Він вважає, що такий внесок бізнесу в безпеку дасть змогу захистити нафтобази, газорозподільні станції, електростанції, мости, шляхопроводи та заводи.

"Є досить недорогі засоби боротьби з безпілотними літальними апаратами, які кожна корпорація, що поважає себе, може закупити і поставити на свої об'єкти", — заявив Картаполов.

За його словами, українські військові знають інформація про вже наявні системи ППО, включно з їхніми параметрами.

"Тобто вони приблизно знають, де наші засоби ППО розташовані, і запустити безпілотник за маршрутом, щоб він пройшов не тільки огинаючи рельєф, а й оминаючи ці ж райони протиповітряної оборони, цілком можливо", — сказав Картаполов.

Голова комітету Держдуми з оборони вважає, що потрібно змусити бізнесменів закуповувати засоби протидії дронам на постійній основі.

Нагадаємо, у столиці росії встановили ще одну систему ППО. Вона розташована поряд з метро "Салар'єво".

Також ми писали, що на будівлі міністерства оборони в росії помітили ракетний комплекс "Панцир". Також на дахах деяких будинків встановили системи ППО.

Додамо, в Інституті вивчення війни розповіли, чому кремль активно встановлює системи ППО в москві.