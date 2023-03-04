Председатель комитета Госдумы рф по обороне предложил корпорациям закупать системы ПВО
Власти рф расписались в неспособности защитить всю критическую инфраструктуру страны от атак. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов порекомендовал российским корпорациям самостоятельно закупать системы противовоздушной обороны.
Об этом сообщает The Moscow Times.
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Картаполов отметил, что средства Минобороны "сосредоточены на прикрытии важных государственных и военных объектов". Он считает, что такой вклад бизнеса в безопасность позволит защитить нефтебазы, газораспределительные станции, электростанции, мосты, путепроводы и заводы.
"Есть достаточно недорогие средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которые каждая уважающая себя корпорация может закупить и поставить на свои объекты", — заявил Картаполов.
По его словам, украинские военные знают информация об уже имеющихся системах ПВО, включая их параметры.
"То есть они примерно знают, где наши средства ПВО расположены, и запустить беспилотник по маршруту, чтобы он прошел не только огибая рельеф, но и обходя эти же районы противовоздушной обороны, вполне возможно", — сказал Картаполов.
Глава комитета Госдумы по обороне считает, что нужно заставить бизнесменов закупать средства противодействия дронам на постоянной основе.
Напомним, в столице россии установили еще одну систему ПВО. Она расположена рядом с метро "Саларьево".
Также мы писали, что на здании министерства обороны в россии был замечен ракетный комплекс "Панцирь". Также на крышах некоторых домов установили системы ПВО.
Добавим, в Институте изучения войны рассказали, почему кремль активно устанавливает системы ПВО в москве.