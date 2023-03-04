Председатель комитета Госдумы рф по обороне предложил корпорациям закупать системы ПВО

Андрей Картаполов

Власти рф расписались в неспособности защитить всю критическую инфраструктуру страны от атак. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов порекомендовал российским корпорациям самостоятельно закупать системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Подробности

Картаполов отметил, что средства Минобороны "сосредоточены на прикрытии важных государственных и военных объектов". Он считает, что такой вклад бизнеса в безопасность позволит защитить нефтебазы, газораспределительные станции, электростанции, мосты, путепроводы и заводы.

"Есть достаточно недорогие средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которые каждая уважающая себя корпорация может закупить и поставить на свои объекты", — заявил Картаполов.

По его словам, украинские военные знают информация об уже имеющихся системах ПВО, включая их параметры.

"То есть они примерно знают, где наши средства ПВО расположены, и запустить беспилотник по маршруту, чтобы он прошел не только огибая рельеф, но и обходя эти же районы противовоздушной обороны, вполне возможно", — сказал Картаполов.

Глава комитета Госдумы по обороне считает, что нужно заставить бизнесменов закупать средства противодействия дронам на постоянной основе.

Напомним, в столице россии установили еще одну систему ПВО. Она расположена рядом с метро "Саларьево".

Также мы писали, что на здании министерства обороны в россии был замечен ракетный комплекс "Панцирь". Также на крышах некоторых домов установили системы ПВО.

Добавим, в Институте изучения войны рассказали, почему кремль активно устанавливает системы ПВО в москве.