Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі прибув на ЗАЕС із перевіркою: деталі

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі 29 березня прибув на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС).

Про це повідомила пресслужба Національної атомної енергетичної компанії (НАЕК) "Енергоатом".

Візит Гроссі на ЗАЕС

Слід зазначити, що це вже другий візит гендиректора МАГАТЕ до ЗАЕСу з моменту її окупації. Під час свого візиту Рафаель Гроссі має намір оцінити зміни у ситуації на атомній станції, поспілкуватися зі співробітниками, відповідальними за її експлуатацію, а також стати гарантом ротації членів постійної місії Агентства, які працюють на Запорізькій АЕС із вересня 2022 року.

Візит Гроссі наголошує на важливості міжнародного контролю та підтримки у забезпеченні безпеки на атомних електростанціях, особливо в умовах військового конфлікту та тимчасової окупації. МАГАТЕ продовжує активно стежити за ситуацією на ЗАЕС та докладає зусиль для забезпечення безпеки атомної енергетики у регіоні.

Нагадаємо, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило про можливу роботу росатому щодо відновлення трьох ліній електропередач на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), що може посилити контроль росії над Запорізькою АЕС.

Також ми писали, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що створення демілітаризованої зони навколо Запорізької атомної електростанції більше не розглядається. Він зазначив, що це рішення пов'язане з труднощами, які виникнуть під час верифікації в такій зоні, а також з мілітаризацією території навколо неї.