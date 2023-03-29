Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл на ЗАЭС с проверкой: детали
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 29 марта прибыл на временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).
Об этом сообщила пресс-служба Национальной атомной энергетической компании (НАЭК) "Энергоатом".
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Визит Гросси на ЗАЭС
Следует отметить, что это уже второй визит гендиректора МАГАТЭ на ЗАЭС с момента ее оккупации. В ходе своего визита Рафаэль Гросси намерен оценить изменения в ситуации на атомной станции, пообщаться с сотрудниками, ответственными за ее эксплуатацию, а также стать гарантом ротации членов постоянной миссии Агентства, которые работают на Запорожской АЭС с сентября 2022 года.
Визит Гросси подчеркивает важность международного контроля и поддержки в обеспечении безопасности на атомных электростанциях, особенно в условиях военного конфликта и временной оккупации. МАГАТЭ продолжает активно следить за ситуацией на ЗАЭС и прилагает усилия для обеспечения безопасности атомной энергетики в регионе.
Напомним, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило о возможной работе росатома по восстановлению трех линий электропередач на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), что может усилить контроль россии над Запорожской АЭС.
Также мы писали, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции больше не рассматривается. Он отметил, что это решение связано с трудностями, которые возникнут при процессе верификации в такой зоне, а также с милитаризацией территории вокруг нее.