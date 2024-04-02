Голова МЗС Франції заявив, що Україна має повне право атакувати російські НПЗ

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив, що Україна має абсолютне право атакувати нафтопереробні заводи на території Росії. Він наголосив, що ці цілі абсолютно легітимні як військова інфраструктура.

Про це він заявив на спільній пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Держдепі.

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Політик акцентував, що удари українських військових по російських нафтопереробних заводах є самозахистом.

"Ці атаки не викликають майже жодних коментарів з нашого боку. Український народ діє на свій розсуд, у рамках самозахисту", — наголосив міністр.

Сежурне додав, що Франція не буде засуджувати атаки України по тилу армії Росії на території країни-агресорки. Він також нагадав, що Росія виступає агресором, тому "в таких умовах важко сказати щось ще". Водночас він наголосив, що французька армія стежить за ударами по російській території.

Удари по інфраструктурі Росії — останні новини

Нагадаємо, раніше у російському Татарстані пролунали вибухи на нафтопереробному заводі, після чого виникла пожежа.

Незадовго до цього також було атаковано НПЗ "Перший Завод" у Калузькій області.

Також внаслідок атак ЗСУ було зупинено роботу трьох головних нафтопереробних заводів в Росії, які становлять близько 12% потужностей країни-терориста.