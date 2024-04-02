Глава МИД Франции заявил, что Украина имеет полное право атаковать российские НПЗ

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что у Украины есть абсолютное право атаковать нефтеперерабатывающие заводы на территории России. Он подчеркнул, что эти цели абсолютно легитимны в качестве военной инфраструктуры.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Госдепе.

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Политик акцентировал, что удары украинских военных по российским нефтеперерабатывающим заводам являются самозащитой.

"Эти атаки не вызывают почти никаких комментариев с нашей стороны. Украинский народ действует по своему усмотрению, в рамках самозащиты", — подчеркнул министр.

Сежурне добавил, что Франция не будет осуждать атаки Украины по тылу армии России на территории страны-агрессора. Он также напомнил, что Россия выступает агрессором, поэтому "в таких условиях трудно сказать что-либо еще". В то же время он отметил, что французская армия отслеживает удары по российской территории.

Удары по инфраструктуре России — последние новости

Напомним, ранее в российском Татарстане прогремели взрывы на нефтеперерабатывающем заводе, после чего возник пожар.

Незадолго до этого также был атакован НПЗ "Первый Завод" в Калужской области.

Также в результате атак ВСУ была остановлена работа трех главных нефтеперерабатывающих заводов в России, составляющих около 12% мощностей страны-террориста.