Голова СБУ Малюк підписав прапор для благодійного аукціону

Голова СБУ Василь Малюк підписав український прапор для благодійного аукціону. Фото: СБУ

Сьогодні, у Міжнародний день захисту дітей, голова Служби безпеки України Василь Малюк підписав український прапор, тим самим долучившись до благодійного аукціону United24. Усі кошти підуть на допомогу українським захисникам.

Про це повідомляє СБУ.

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Зазначається, що окрім Голови СБУ Василя Малюка, прапор підписали інші бойові побратими — представники Сил безпеки та оборони України.

Голова СБУ Василь Малюк підписав український прапор для благодійного аукціону. Фото: СБУ

"Цей прапор став одним із символів нашої боротьби з рашизмом на міжнародній арені. Український нардеп Олександр Маріковський у прямому сенсі слова відбив його у росіян під час Парламентської асамблеї Чорноморського економічного співтовариства, що проходила в Анкарі. Російські делегати хотіли силою забрати жовто-блакитний стяг, але не змогли. Наші парламентарі привезли його на Батьківщину для участі у доброчинному аукціоні на платформі United24", — зазначили в СБУ.

Голова СБУ Василь Малюк підписав український прапор для благодійного аукціону. Фото: СБУ

Кошти з аукціону підуть на допомогу Збройним Силам України.

Нагадаємо, раніше ми писали, військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки України затримали чергового кремлівського агента. Цього разу російського "крота" знайшли в лавах ЗСУ. Ним виявився мешканець Бахмута, який збирав інформацію про західне озброєння та роботу української ППО.

Додамо, Служба безпеки України повідомила підозру чотирьом блогеркам, які зафільмували роботу ППО. Це відбулося під час російської атаки на Київ 16 травня.

Одна із затриманих — 32-річна киянка, яка опублікувала заборонений контент на своїх сторінках у соціальних мережах. До того ж блогерка надіслала його адміністратору популярного Telegram-каналу. Після цього її відео було поширено в проросійських ЗМІ.

Інша — 36-річна блогерка. Вона опублікувала відео з роботою української ППО, а також результати ураження ворожих цілей на своїй сторінці в Instagram.

Третя фігурантка поділилася відео з ППО в соціальних мережах.