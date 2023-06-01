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Глава СБУ Малюк подписал флаг для благотворительного аукциона

1 июня 2023 16:08
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Глава СБУ Малюк подписал флаг для благотворительного аукциона
Глава СБУ Василий Малюк подписал украинский флаг для благотворительного аукциона. Фото: СБУ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, в Международный день защиты детей, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк подписал украинское флаг, тем самым приобщившись к благотворительному аукциону United24. Все средства пойдут в помощь украинским защитникам.

Об этом сообщает СБУ.

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Отмечается, что кроме главы СБУ Василия Малюка, флаг подписали другие боевые собратья — представители Сил безопасности и обороны Украины.

Глава СБУ Василий Малюк подписал украинский флаг для благотворительного аукциона. Фото: СБУ

"Этот флаг стал одним из символов нашей борьбы с рашизмом на международной арене. Украинский нардеп Александр Мариковский в прямом смысле слова отразил его у россиян во время Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сообщества, проходившей в Анкаре. Российские делегаты хотели силой забрать желто но не смогли. Наши парламентарии привезли его на Родину для участия в благотворительном аукционе на платформе United24", — отметили в СБУ.

Глава СБУ Василий Малюк подписал украинский флаг для благотворительного аукциона. Фото: СБУ

Средства по аукциону пойдут на помощь Вооруженным Силам Украины.

Напомним, ранее мы писали, военная контрразведка и следователи Службы безопасности Украины задержали очередного кремлевского агента. В этот раз российского "крота" нашли в рядах ВСУ. Им оказался житель Бахмута, собиравший информацию о западном вооружении и работе украинского ПВО.

Добавим, Служба безопасности Украины сообщила подозрение четырём блоггеркам, снявшим работу ПВО. Это произошло во время атаки на Киев 16 мая.

Одна из задержанных – 32-летняя киевлянка, опубликовавшая запрещенный контент на своих страницах в социальных сетях. К тому же блоггерша послала его администратору популярного Telegram-канала. После этого ее видео было распространено в пророссийских СМИ.

Другая — 36-летняя блоггерша. Она опубликовала видео с работой украинского ПВО, а также результаты поражения враждебных целей на своей странице в Instagram.

Третья фигурантка поделилась видео по ПВО в социальных сетях.

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