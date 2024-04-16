Голова Укренерго розповів, як вдалося зменшити наслідки російських атак на енергомережу України

Голова Укренерго Володимир Кудрицький. Фото: скриншот

Голова Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що енергетикам вдалося удвічі знизити наслідки атак на підстанції держрегулятора. Це стало можливим завдяки створенню двох рівнів захисту, а над третім наразі ведеться робота.

Про це він повідомив в прямому етері телеканалу "Перший".

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За словами Кудрицького, третій рівень — найбільш масштабний рівень захисту, який потребує великих інвестицій, але й часу для його спорудження, оскільки будівельні роботи продовжуються. Водночас за його словами, електростанції від прямого ракетного удару можуть врятувати тільки засоби ППО.

"Дуже важливо доносити до наших міжнародних партнерів, що для того, щоб було що транспортувати підстанціями "Укренерго", Україні необхідно нарощувати свої спроможності з протиповітряної оборони, щоб захищати електростанції, які власне і виробляють електроенергію", — підкреслив голова Укренерго.

Нагадаємо, раніше в Укренерго закликали українців економити використання електроенергії у вечірній час, з 19:00 до 21:00.

Водночас голова держрегулятора заявив, що загальна заборгованість на ринку електроенергії наразі зменшилась у порівнянні з даними за грудень торік, і наразі вона становить 52-53 млрд грн.