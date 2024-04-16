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Глава Укрэнерго рассказал, как удалось снизить последствия российских атак на энергосеть Украины

16 апреля 2024 22:27
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Глава Укрэнерго рассказал, как удалось снизить последствия российских атак на энергосеть Украины
Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что энергетикам удалось в два раза снизить последствия атак на подстанции госрегулятора. Это стало возможным благодаря созданию двух уровней защиты, а над третьим ведется работа.

Об этом он сообщил в прямом эфире телеканала "Перший".

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По словам Кудрицкого, третий уровень — наиболее масштабный уровень защиты, требующий больших инвестиций, но и времени для его строительства, поскольку строительные работы продолжаются. В то же время, по его словам, электростанции от прямого ракетного удара могут спасти только средства ПВО.

"Очень важно доносить до наших международных партнеров, что для того, чтобы было что транспортировать подстанциями "Укрэнерго", Украине необходимо наращивать свои способности по противовоздушной обороне, чтобы защищать электростанции, которые собственно и производят электроэнергию", — подчеркнул глава Укрэнерго.

Напомним, ранее в Укрэнерго призвали украинцев экономить использование электроэнергии в вечернее время с 19:00 до 21:00.

В то же время глава госрегулятора заявил, что общая задолженность на рынке электроэнергии уменьшилась по сравнению с данными за декабрь в прошлом году, и сейчас она составляет 52-53 млрд грн.

электроэнергия
Украина
электроснабжение
Укрэнерго
ракетный удар

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