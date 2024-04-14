Голова Запорізької ОВА Федоров пояснив, як захистити ДніпроГЕС від ракет ворога
Лише нові системи Patriot зможуть захистити Дніпровську гідроелектростанцію від нових обстрілів. При цьому він додав, що ризику руйнування греблі нема.
Про це розповів очільник Запорізької ОВА Іван Федоров в інтерв’ю LIGA.net у неділю, 14 квітня.
Для захисту ДніпроГЕС потрібні системи Patriot
Федоров вважає, що ризику руйнування Дніпровської ГЕС наразі немає, проте ракетні удари російських окупантів можуть завдати їй шкоди.
"ГЕС не сховати, бо вона "трохи завелика", і не перемістити — "трохи не мобільна"… Тому єдиний спосіб захистити ДніпроГЕС — отримати нові протиракетні системи Patriot", — сказав очільник ОВА.
Нагадаємо, 22 березня під ракетний удар російських окупантів потрапила найбільша гідроелектростанція — ДніпроГЕС у Запоріжжі.
Внаслідок обстрілу в Запоріжжі було поранено 29 людей, двоє з яких — це діти.
Читайте Новини.LIVE!