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Глава Запорожской ОВА Федоров объяснил, как защитить ДнепроГЭС от ракет врага

14 апреля 2024 15:26
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Глава Запорожской ОВА Федоров объяснил, как защитить ДнепроГЭС от ракет врага
Глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Фото: Слідство.Інфо
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Только новые системы Patriot смогут оградить Днепровскую гидроэлектростанцию от новых обстрелов. При этом он добавил, что риска разрушения плотины нет.

Об этом рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров в интервью LIGA.net в воскресенье, 14 апреля.

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Для защиты ДнепроГЭС требуются системы Patriot

Федоров считает, что риска разрушения Днепровской ГЭС пока нет, однако ракетные удары российских оккупантов могут нанести ей вред.

"ГЭС не спрятать, потому что она "немного великовата", и не переместить — "чуть-чуть не мобильная"... Поэтому единственный способ защитить ДнепроГЭС — получить новые противоракетные системы Patriot", — сказал глава ОВА.

Напомним, 22 марта под ракетный удар российских оккупантов попала крупнейшая гидроэлектростанция — ДнепроГЭС в Запорожье.

В результате обстрела в Запорожье были ранены 29 человек, двое из которых — это дети.

Украина
обстрелы
оккупанты
Иван Федоров
війна

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