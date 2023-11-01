Гори сміття і руїни — Андрющенко показав, який вигляд зараз має Маріуполь

Руїни в Маріуполі. Фото: t.me/andriyshTime

Після приходу "русского мира" в Маріуполь місто перетворилось на суцільні руїни та пустку. Серед вулиці гори сміття, а люди живуть просто неба.

Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко та опублікував відповідні фото.

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Сьогодні Андрющенко опублікував ранкові фото Маріуполя та показав на що росіяни перетворили місто.

"Маріупольські тумани мали б приховувати реальність. Але, ні. Ранок в Маріуполі. Перше листопада. Без коментарів", — йдеться у повідомленні.

Руїни в Маріуполі. Фото: t.me/andriyshTime

Руїни в Маріуполі. Фото: t.me/andriyshTime

Руїни в Маріуполі. Фото: t.me/andriyshTime

Руїни в Маріуполі. Фото: t.me/andriyshTime

Руїни в Маріуполі. Фото: t.me/andriyshTime

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На фото видно знищені будинки та адмінбудівлі, просто посеред міста валяються гори сміття, а деякі люди живуть просто неба.

Нагадаємо, нещодавно у Маріупольській міській раді розвіяли черговий фейк РФ про те, що у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни нібито будують нове житло для місцевих мешканців. Річ у тім, що окупанти зносять зруйновані ними будинки та віддають місце для забудови під іпотеку мігрантам та громадянам Росії.

Також ми писали, що окупанти продовжують засмічувати будівлі, які ще залишились цілими у Маріуполі, та перероблять їх під себе. Відтак, вони викинули усі меблі з дитячого садка та готуються заселити туди громадян РФ.