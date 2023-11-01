Гори сміття і руїни — Андрющенко показав, який вигляд зараз має Маріуполь
Після приходу "русского мира" в Маріуполь місто перетворилось на суцільні руїни та пустку. Серед вулиці гори сміття, а люди живуть просто неба.
Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко та опублікував відповідні фото.
Який вигляд зараз має Маріуполь
Сьогодні Андрющенко опублікував ранкові фото Маріуполя та показав на що росіяни перетворили місто.
"Маріупольські тумани мали б приховувати реальність. Але, ні. Ранок в Маріуполі. Перше листопада. Без коментарів", — йдеться у повідомленні.
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Руїни в Маріуполі. Фото: t.me/andriyshTime
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Руїни в Маріуполі. Фото: t.me/andriyshTime
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Руїни в Маріуполі. Фото: t.me/andriyshTime
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Руїни в Маріуполі. Фото: t.me/andriyshTime
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Руїни в Маріуполі. Фото: t.me/andriyshTime
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На фото видно знищені будинки та адмінбудівлі, просто посеред міста валяються гори сміття, а деякі люди живуть просто неба.
Нагадаємо, нещодавно у Маріупольській міській раді розвіяли черговий фейк РФ про те, що у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни нібито будують нове житло для місцевих мешканців. Річ у тім, що окупанти зносять зруйновані ними будинки та віддають місце для забудови під іпотеку мігрантам та громадянам Росії.
Також ми писали, що окупанти продовжують засмічувати будівлі, які ще залишились цілими у Маріуполі, та перероблять їх під себе. Відтак, вони викинули усі меблі з дитячого садка та готуються заселити туди громадян РФ.
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