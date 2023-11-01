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Гори сміття і руїни — Андрющенко показав, який вигляд зараз має Маріуполь

1 листопада 2023 09:11
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Гори сміття і руїни — Андрющенко показав, який вигляд зараз має Маріуполь
Руїни в Маріуполі. Фото: t.me/andriyshTime
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Після приходу "русского мира" в Маріуполь місто перетворилось на суцільні руїни та пустку. Серед вулиці гори сміття, а люди живуть просто неба.

Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко та опублікував відповідні фото. 

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Який вигляд зараз має Маріуполь

Сьогодні Андрющенко опублікував ранкові фото Маріуполя та показав на що росіяни перетворили місто.

"Маріупольські тумани мали б приховувати реальність. Але, ні. Ранок в Маріуполі. Перше листопада.  Без коментарів", — йдеться у повідомленні. 

  • Руїни в Маріуполі. Фото: t.me/andriyshTime
  • Руїни в Маріуполі. Фото: t.me/andriyshTime
  • Руїни в Маріуполі. Фото: t.me/andriyshTime
  • Руїни в Маріуполі. Фото: t.me/andriyshTime
  • Руїни в Маріуполі. Фото: t.me/andriyshTime
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На фото видно знищені будинки та адмінбудівлі, просто посеред міста валяються гори сміття, а деякі люди живуть просто неба. 

Нагадаємо, нещодавно у Маріупольській міській раді розвіяли черговий фейк РФ про те, що у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни нібито будують нове житло для місцевих мешканців. Річ у тім, що окупанти зносять зруйновані ними будинки та віддають місце для забудови під іпотеку мігрантам та громадянам Росії. 

Також ми писали, що окупанти продовжують засмічувати будівлі, які ще залишились цілими у Маріуполі, та перероблять їх під себе. Відтак, вони викинули усі меблі з дитячого садка та готуються заселити туди громадян РФ. 

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