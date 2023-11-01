Горы мусора и руины — Андрющенко показал, как выглядит сейчас Мариуполь

Развалины в Мариуполе. Фото: t.me/andriyshTime

После прихода "русского мира" в Мариуполь город превратился в сплошные руины и пустошь. Среди улицы горы мусора, а люди живут под открытым небом.

Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и опубликовал соответствующие фото.

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Сегодня Андрющенко опубликовал утренние фото Мариуполя и показал, во что россияне превратили город.

"Мариупольские туманы должны скрывать реальность. Но, нет. Утро в Мариуполе. Первое ноября. Без комментариев", — говорится в сообщении.

Развалины в Мариуполе. Фото: t.me/andriyshTime

Развалины в Мариуполе. Фото: t.me/andriyshTime

Развалины в Мариуполе. Фото: t.me/andriyshTime

Развалины в Мариуполе. Фото: t.me/andriyshTime

Развалины в Мариуполе. Фото: t.me/andriyshTime

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На фото видны уничтоженные дома и админздания, прямо посреди города валяются горы мусора, а некоторые люди живут под открытым небом.

Напомним, недавно в Мариупольском городском совете развеяли очередной фейк РФ о том, что во временно оккупированном Мариуполе россияне якобы строят новое жилье для местных жителей. Дело в том, что оккупанты сносят разрушенные ими дома и отдают место для застройки под ипотеку мигрантам и гражданам России.

Также мы писали, что оккупанты продолжают засорять здания, которые еще остались в Мариуполе, и переделают их под себя. Так, они выбросили всю мебель из детского сада и готовятся заселить туда граждан РФ.