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Горы мусора и руины — Андрющенко показал, как выглядит сейчас Мариуполь

1 ноября 2023 09:11
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Горы мусора и руины — Андрющенко показал, как выглядит сейчас Мариуполь
Развалины в Мариуполе. Фото: t.me/andriyshTime
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

После прихода "русского мира" в Мариуполь город превратился в сплошные руины и пустошь. Среди улицы горы мусора, а люди живут под открытым небом.

Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и опубликовал соответствующие фото.

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Сегодня Андрющенко опубликовал утренние фото Мариуполя и показал, во что россияне превратили город.

"Мариупольские туманы должны скрывать реальность. Но, нет. Утро в Мариуполе. Первое ноября. Без комментариев", — говорится в сообщении.

  • Развалины в Мариуполе. Фото: t.me/andriyshTime
  • Развалины в Мариуполе. Фото: t.me/andriyshTime
  • Развалины в Мариуполе. Фото: t.me/andriyshTime
  • Развалины в Мариуполе. Фото: t.me/andriyshTime
  • Развалины в Мариуполе. Фото: t.me/andriyshTime
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На фото видны уничтоженные дома и админздания, прямо посреди города валяются горы мусора, а некоторые люди живут под открытым небом.

Напомним, недавно в Мариупольском городском совете развеяли очередной фейк РФ о том, что во временно оккупированном Мариуполе россияне якобы строят новое жилье для местных жителей. Дело в том, что оккупанты сносят разрушенные ими дома и отдают место для застройки под ипотеку мигрантам и гражданам России.

Также мы писали, что оккупанты продолжают засорять здания, которые еще остались в Мариуполе, и переделают их под себя. Так, они выбросили всю мебель из детского сада и готовятся заселить туда граждан РФ.

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