Горы мусора и руины — Андрющенко показал, как выглядит сейчас Мариуполь
После прихода "русского мира" в Мариуполь город превратился в сплошные руины и пустошь. Среди улицы горы мусора, а люди живут под открытым небом.
Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и опубликовал соответствующие фото.
Как выглядит сейчас Мариуполь
Сегодня Андрющенко опубликовал утренние фото Мариуполя и показал, во что россияне превратили город.
"Мариупольские туманы должны скрывать реальность. Но, нет. Утро в Мариуполе. Первое ноября. Без комментариев", — говорится в сообщении.
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Развалины в Мариуполе. Фото: t.me/andriyshTime
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Развалины в Мариуполе. Фото: t.me/andriyshTime
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Развалины в Мариуполе. Фото: t.me/andriyshTime
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Развалины в Мариуполе. Фото: t.me/andriyshTime
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Развалины в Мариуполе. Фото: t.me/andriyshTime
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На фото видны уничтоженные дома и админздания, прямо посреди города валяются горы мусора, а некоторые люди живут под открытым небом.
Напомним, недавно в Мариупольском городском совете развеяли очередной фейк РФ о том, что во временно оккупированном Мариуполе россияне якобы строят новое жилье для местных жителей. Дело в том, что оккупанты сносят разрушенные ими дома и отдают место для застройки под ипотеку мигрантам и гражданам России.
Также мы писали, что оккупанты продолжают засорять здания, которые еще остались в Мариуполе, и переделают их под себя. Так, они выбросили всю мебель из детского сада и готовятся заселить туда граждан РФ.
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