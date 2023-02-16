Лукашенко готовий надати Білорусь для наступу рф на Україну - яка умова

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий надати територію Білорусі для наступу рф. Також він готовий воювати з росіянами, але лише у тому випадку, якщо хоч один солдат з України прийде до Білорусі вбивати його людей.

Про це пише Медуза.

Заява Лукашенка

"Ми в жодному разі не збираємося вводити свої війська на територію України. Мобілізацію ми ніяку не оголошували. Але до війни готуємося в плані того, щоб проти нас не було здійснено агресію", — сказав він.

За словами Лукашенка, не можна називати ситуацію вторгненням рф. На думку білоруського диктатора, це захист інтересів росії та тих людей, які там жили, - росіян.

"Українська влада сама спровокувала російську спецоперацію. Треба було домовитися з рф про те, щоб не було війни, але все було націлене на те, щоб розв'язати війну. Хочете миру в Україні — давайте з завтрашнього дня почнемо говорити про мир. З рф можна домовитися про неймовірне, якщо не ставити попередніх умов", — зазначив Лукашенко.

Нагадаємо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запросив до Мінська президента США Джо Байдена для зустрічі з володимиром путіним, щоб "зупинити війну" проти України. Лукашенко готовий його прийняти, якщо хоче миру.

При цьому Лукашенко уточнив, що навіть путін підлетить до Мінська. За словами білоруського диктатора, вони можуть утрьох зустрітися заради припинення війни.